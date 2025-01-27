Чи доведеться українцям платити додатковий податок для пенсії: у Мінсоці пояснили, чи є "зрада"

Заява міністра налякала українців

В Україні хочуть невдовзі перейти на накопичувальну пенсію. Проте жодних нових податків запроваджувати не збираються.

Ідею описала міністр соціальної політики Оксана Жолнович. Втім, схоже, що її пояснення заплутало українців, а тому заспокоювати їх довелося Мінсоцу та голові податкового комітету Верховної Ради Данилові Гетманцеву.

Під час виступу Жолнович зазначила, що наразі українці сплачують внески з кожної зарплати у вигляді податків (ЄСВ), із кожної з них близько 19% потрапляє до Пенсійного фонду. Вона додала, що її відомство прагне виплачувати пенсії у розмірі 40% від середньої зарплати в житті людини, проте за фактом у більшості з них цей показник знаходиться на рівні 28%.

Для того, щоб збільшити виплати, Мінсоц запроваджує накопичувальну пенсію, яка б дозволила додати близько 20% від середньої зарплати.

"Там обов’язковим платежем буде близько 9% від зарплати, тобто суттєво менше, удвічі менше. Сплачуєте добровільно більший відсоток — очевидно і покриття буде більшим. Але це вже можливість людини самостійно регулювати, скільки відсотків вона сплачуватиме на накопичення і потім відповідно розраховувати той свій відсоток", — сказала Жолнович.

Очевидно, згадка цих 9% була розцінена українцями, як те, що з їхньої зарплати вирахують додаткові 9%, оскільки мережею після цієї її заяви прокотилася хвиля критики. Що має сенс, оскільки у солідарній пенсійній системі ЄСВ зазвичай розподіляється на виплати іншим пенсіонерам, а не на свої накопичення.

Однак у Міносоці поспішили заспокоїти громадян, зазначивши, що жодного нового податку не вводитимуть. Очевидно, у цьому випадку йдеться про перерозподіл податкових надходжень з уже наявних ЄСВ і ПДФО.

Гетьманцев своєю чергою теж спростував інформацію і сказав, що нічого подібного не вводитимуть.

"Кажуть, міністра не так зрозуміли, але якби навіть зрозуміли і правильно, то жодних шансів така реформа в залі не мала б. Принаймні у цьому скликанні. Час реформ уже минув", — написав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, у кого з українців пенсія може не перевищити і прожиткового мінімуму, попри значну заробітну плату.