Экс-нардеп стал самым богатым пенсионером в Украине: кто это и сколько получает

В год общим размер пенсии составляет почти 3 млн гривен

Наибольшую пенсию в Украине назначили бывшему нардепу-регионалу Сергею Кивалову. Каждый месяц Пенсионный фонд выплачивает ему почти 246 тысяч гривен.

Об этом пишет OBOZ.UA. Отмечается, что еще несколько лет назад экс-нардеп получал высокую пенсию по украинским меркам — 14 тысяч гривен. Увеличить выплаты в 17 раз, как подчеркнули журналисты издания, Кивалову помогли судья из Одессы, а также справка из возглавляемого им университета.

"Бывший регионал, нардеп многих созывов, фигурирующий в расследовании НАБУ касательно коррупции судей, ежемесячно получает от ПФУ 245 тыс. 990 грн и 46 коп. В год это почти 3 млн грн", — говорится в материале.

В Министерстве соцсполитики изданию не назвали ни имени самого богатого пенсионера, ни даже номер судебного дела, которое помогло так поднять пенсию. Аналогичная ситуация произошла и с ПФУ.

Благодаря источникам в судебной системе изданию удалось найти решение, благодаря которому удалось получить пенсию в таком размере. Истец – Сергей Кивалов. Отмечается, что сейчас он работает президентом Международного гуманитарного университета. Это частный вуз в Одессе, основателем которого является компания из Багамских Островов "Голден Гейт Бай Лимитед". Однако при Януковиче Кивалове в СМИ называли "теневым куратором судебной системы".

Также известно, что на протяжении 19 лет Кивалов был то членом, то председателем Высшего совета юстиции (после реорганизации – Высший совет правосудия), который назначал и увольнял судей.

"В пленках НАБУ с частными разговорами судей Окружного административного суда Киева упоминается и Кивалов. Тогда бывший председатель суда Павел Вовк просил Кивалова поддержать решение против Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВКССУ)", — указано в материале.

"Против ВККС сделали решение. И всех сразу волнует мнение Сергея Васильевича (Кивалова. – Ред). Я сказал: "Если вы Сергея Васильевича сами наберете, если это против ВККС, значит по закону. А если по закону – он всегда поддержит", – обращался Вовк к Кивалову.

Журналисты пишут, что именно судьи помогли Кивалову стать обладателем самой большой пенсии в Украине. Обычно такие пенсии могут получать исключительно судьи КСУ, Верховного суда, председателя апелляционных судов. В то же время в законе указано, что судьи получают не пенсию, а пожизненное содержание. Кивалов смог получить абсолютно эксклюзивные пенсионные права.

Как выяснилось, в апреле 2020-го он обратился в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области с требованием перечислить ему пенсию, учитывая, что в стране выросла зарплата народного депутата, а также следует учесть его зарплату на новом месте работы — Международном гуманитарном университете. Тогда его пенсия составляла 14 тысяч гривен.\

Однако поскольку народные избранники выходят на пенсию по тем же правилам, что и обычные украинцы, ПФУ отказал ему в перерасчете. Тогда экс-нардеп пошел в Одесский окружной административный суд, чтобы обжаловать решение чиновников.

"Как говорится в имеющихся в распоряжении OBOZ.UA материалах дела, в суд Кивалов принес справку о зарплате народного депутата-председателя комитета в размере 44,1 тыс. грн (с учетом надбавки), а также справку из Международного гуманитарного университета, который он возглавляет. Если бы ему назначили пенсию в размере 90% зарплаты нардепа, он получил бы всего 39,7 тыс. грн. Потому он требовал учесть также зарплату из университета. И, очевидно, чтобы иметь максимально большую пенсию, возглавляющий Кивалов частный вуз резко поднял ему зарплату", — говорят журналисты.

Выходит, что если его зарплата в октябре 2019 составляла 84,7 тыс. грн, то уже в ноябре она выросла до 442,7 тыс. грн. грн. За несколько месяцев, до февраля 2020-го, он получал от 332,8 тыс. грн. Судья Одесского окружного административного суда Михаил Кравченко принял решение обязать провести перерасчет "на основании справки, выданной Управлением делами Аппарата Верховной Рады Украины № 15/26-469(44255) от 21.02.2020 года и справки о доходах от 07.02.2020 г. (исх. № 4), выданной Международным гуманитарным университетом, без ограничения максимальным размером".

Отмечается, что фактически Кивалов в своем же университете резко поднял свою зарплату и через несколько месяцев получил справку, чтобы с учетом новой зарплаты получить значительное повышение пенсии.

Сергей Кивалов — что о нем известно

Впервые Сергей Кивалов был избран народным депутатом Украины в 1998 году и возглавлял подкомитет парламентской реформы и парламентского контроля ВР. А в 2002 году он снова победил на выборах в парламент в мажоритарном округе Одессы.

С февраля по декабрь 2004 года Сергей Кивалов был председателем Центральной избирательной комиссии. А с декабря 2004 по май 2006 года — ректором Одесской национальной юридической академии.

В 2006 и 2007 году Кивалов еще дважды становился нардепом Украины от "Партии регионов" и возглавлял комитет ВР по вопросам правосудия.

С декабря 2012 по ноябрь 2014 был парламентарием VII созыва, выдвиженцем от "Партии регинов" по одномандатному округу в Одесской области. Кивалов голосовал за "диктаторские законы", которые ограничивали права граждан на свободу слова.

Осенью 2014 года политик снова прошел в Раду, а в апреле 2016 вошел в "Оппозиционный блок". На досрочных парламентских выборах 2019 года Кивалов также баллотировался по мажоритарному округу Одесской области, но проиграл.

В 2020 году участвовал в выборах мэра Одессы от "Украинской морской партии Сергея Кивалова". В первом туре он занял пятое место (6,06% голосов), а во втором туре поддержал кандидата от "ОПЗЖ" Николая Скорика.

Отметим, что Сергей Кивалов получил с рук Путина две награды. В 2009 году ему вручили орден Дружбы, а в 2013 — медаль Пушкина. Последнюю награду Кивалов получил за обещание сделать русский язык вторым государственным в Украине. Несмотря на то, что война с Россией продолжается с 2014 года, в том числе полномасштабное вторжение с февраля 2022 года, экс-регионал не отказался публично от путинских наград.

Сергей Кивалов

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Сергей Кивалов получил ранения из-за ракетных обстрелов Одессы 29 апреля 2024 года. Медики "скорой" забрали его в больницу.