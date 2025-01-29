Сколько потратили на пенсии украинским судьям в 2024: суммы просто космические

Средняя пенсия судей в отставке в Украине составляет 107 040 гривен

По состоянию на январь 2025 года на содержании у государства находится 3 908 судей в отставке. За 2024 год Пенсионный фонд Украины выплатил им около 5 миллиардов гривен пенсий.

Для сравнения, в 2023 году на эти цели было направлено 4, 4 миллиарда гривен. Об этом сообщает издание "Слідство.Інфо".

Как оказалось, средняя пенсия судей в отставке в Украине составляет 107 040 гривен. Таким образом получается, что за 2024 год из Пенсионного фонда было выделено на их содержание более 5 миллиардов гривен.

Кроме этого журналистам удалось узнать, что в 2024 год в отставку ушли 238 судей, которые в 2025 году также будут получать так называемые "специальные" пенсии.

Для сравнения также приводятся цифры прошлых лет. Так, в 2023 году пенсионный фонд Украины выплатил судьям 4.4 млрд гривен, а с января по апрель 2024-го — 1,1 млрд гривен.

В 2022 году на содержание судей было потрачено 4,1 млрд гривен.

Что известно о размере пенсий для судей

С 1 января 2024 года средний размер пенсии судей в Украине увеличился с 99 837 грн до 106 057 грн (средняя выплата). Следует отметить, что судья, в отличие от обычного украинца, имеет право получать на пенсии выплату, размер которой составляет определенный процент от зарплаты в той должности, которую он занимал, а именно от 50 до 90% в зависимости от стажа.

Средняя выплата для украинцев, вышедших на пенсию на общих основаниях, составляет 5,6 тыс. грн. Однако на практике большинство (6,4 миллиона из 10,3 миллиона пенсионеров) получают 5 тысяч гривен в месяц. Это ниже реального прожиточного минимума.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что киевский судья вместе с семьей живет в поместье за миллион долларов. Кроме дома на территории в 4 гектара расположены озера и виноградники.