Законопроект 13007 дает Фонду гарантирования вкладов внесудебный механизм конфискации миллиардных активов банковской системы, — эксперты

Ликвидация банков может превратиться в теневой рынок распределения активов между заинтересованными лицами

Законопроект №13007, инициированный главой парламентского комитета по вопросам финансов Даниилом Гетманцевым, предусматривает существенные изменения в процедуре ликвидации банков. Наиболее резонансны нормы, которые дают Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) почти неограниченную власть над активами ликвидированных банков без надлежащего контроля со стороны государства и общества.

Об этом шла речь в ходе дискуссии на KUKHAR DISCUSSION COURT, посвященной обсуждению законопроекта №13007, который подал глава комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

В обсуждении приняли участие ведущие эксперты, юристы по банковскому праву и народные депутаты — члены профильного парламентского комитета. (Полная запись дискуссии доступна на YouTube-канале Ukraine Economic Outlook).

Один из ключевых рисков — возможность распродажи активов банков по заниженным ценам, отмечают эксперты.

ФГВФЛ получает возможность реализовывать активы ликвидируемых банков без прозрачных процедур оценки их стоимости. Это означает, что имущество может продаваться по значительно более низким ценам, нежели его реальная рыночная стоимость.

Юрист Юлиан Хорунжий отмечает: "Законопроект фактически закладывает механизм обесценивания активов перед их продажей. Без надлежащего контроля и открытых конкурсов это открывает широкие возможности для коррупционных схем".

Экс-глава налогового комитета парламента, народный депутат Украины Нина Южанина отметила, что даже до принятия законопроекта 13007 о Фонде гарантирования, по данным Государственной аудиторской службы, отдельные активы банков распродавались за 1% от их балансовой стоимости. А установленное новым законом право на дисконтирование стоимости продаж до 25% без конкурса на самом деле не ограничивает фонд, а только расширяет поле для возможных злоупотреблений в будущем, считает Нина Южанина.

Еще одно опасное положение законопроекта — отказ ФГВФЛ публиковать детальную финансовую отчетность по процессу ликвидации банков. В частности, документ не предусматривает обязанности Фонда обнародовать информацию о:

конечной стоимости проданных активов;

покупателях этих активов;

механизме проведения торгов и оценке имущества перед продажей.

Это означает, что общество, кредиторы и государственные органы будут лишены возможности анализировать прозрачность распределения активов. Без этого контроля коррупционные риски в процессе ликвидации банков резко увеличиваются, комментирует Нина Южанина.

Предложенные нормы законопроекта №13007 фактически лишают процесс ликвидации банков каких-либо предохранителей против злоупотреблений. ФГВФЛ получает возможность распоряжаться активами бесконтрольно, в то время как реальная стоимость этих активов и условия их продажи будут оставаться скрытыми от общества.

"Если этот закон примут, ликвидация банков превратится в теневой рынок распределения активов между заинтересованными лицами. Это не только усугубит ситуацию в финансовом секторе, но и может отпугнуть потенциальных инвесторов", – заключает экономист Михаил Кухар.

В условиях экономической нестабильности и военного положения Украина не может позволить себе узаконить схемы, способствующие разворовыванию активов банков. Законодателям следует пересмотреть эти положения, чтобы обеспечить прозрачность ликвидационных процессов и минимизировать коррупционные риски.

"Фонд гарантирования вкладов — фактически как "государство в государстве", — утверждает экс-глава комитета по налоговой и таможенной политике Нина Южанина. По словам Южаниной, есть альтернативный законопроект, главная цель которого – повышение ответственности Фонда перед физическими лицами-кредиторами и акционерами банков, которые находятся в его управлении.

В МВФ настаивали на введении открытого конкурса для назначения директора-распорядителя ФГВФЛ, что должно обеспечить прозрачность и независимость этого учреждения. Еще одно требование – внедрение эффективных механизмов контроля за деятельностью фонда. Однако эксперты отмечают, что вместо реализации настоящих реформ, направленных на защиту вкладчиков, глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, используя требования МВФ в качестве повода, пытается не только расширить полномочия ФГВФЛ, но и сделать его полностью ручным, создавая предпосылки для масштабных коррупционных злоупотреблений.