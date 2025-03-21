"Заплатила за услугу, которой не было": клиентка возмущена сервисом Новой Почты

"Новая почта" под огнем критики: клиентка жалуется на сервис компании.

Клиентка "Новой почты" пожаловалась на работу курьера, привезшего не ту упаковку, за которую она заплатила. Девушка отметила, что заранее заказала упаковку соответствующего размера и указала нужную коробку, но получила совсем другую – подержанную, похожую на коробку из-под техники.

Клиентка в своем обращении к компании на официальной странице в Facebook написала о том, что "Сегодня мной был заказан адресный забор курьером, также отдельно заказанная упаковка. Указано, какая нужна коробка, и в описании для курьера я это продублировала. Оплатила полностью за услуги".

По ее словам, когда курьер прибыл, он заявил, что именно такой коробки у него нет, а есть другая. Но больше всего девушку шокировало то, что эта коробка была не новой: "Когда я вышла, то была немного шокирована. Это вообще не ваша коробка, а из какой-то подержанной техники".

Компания "Новая почта" отреагировала на жалобу, принесла извинения за ситуацию и предложила клиентке промокод на следующую отправку или получение посылки за 1 грн.

"Искренне извиняемся за эту ситуацию. В качестве извинений предлагаем вам промокод на следующую отправку/получение посылок до 30 кг за 1 грн", – ответили в компании.

Однако, как позже сообщила клиентка, обещанный промокод она так и не получила. Эта ситуация вызвала активное обсуждение в соцсетях, где пользователи возмущаются качеством услуг и призывают компанию придерживаться своих обязательств.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в последнее время в соцсетях все чаще можно встретить возмущенные отзывы клиентов о работе Новой Почты. Люди делятся своими историями, и среди них особенно резонансной стала ситуация, описанная бывшей работницей компании. Она рассказала о непонятных проблемах с получением посылок, а также об удивительной "компенсации" от Новой Почты.