"Совковые бланки" до сих пор в действии? Клиент предложил упростить работу Укрпочты

Меньше бумаг, больше удобства: клиент Укрпочты нашел решение для выездных отделений.

Один из постоянных клиентов Укрпочты поделился интересной идеей по улучшению работы передвижных отделений. Он обратил внимание на неэффективность процесса выдачи посылок, который до сих пор требует ручной переписи данных на бланки.

Как отмечает клиент на официальной странице компании Facebook, операторы передвижных отделений вынуждены вручную заполнять бумажные бланки, переписывая трек-номер, имя получателя и другую информацию. Это влечет за собой ряд трудностей:

возможность допущения ошибок, что усложняет учет посылок;

затраты времени, что критически важно, ведь выездное отделение работает всего 2 часа;

неудобство написания в плохо освещенных помещениях или даже на капоте автомобиля.

Какое решение было предложено?

Пользователь предложил значительно упростить этот процесс, предварительно печатая бланки с ключевой информацией. Это можно реализовать на сортировочном узле перед выдачей отправок. Так оператору останется только установить дату и подпись.

Реакция Укрпочты

На эту инициативу Укрпочта ответила достаточно лаконично:

"Здравствуйте! Спасибо за Ваше предложение, примем во внимание и передадим его соответствующему подразделению."

Внедрят ли такую идею на практике – пока неизвестно. Однако эта инициатива может существенно облегчить работу операторов и сделать выдачу посылок более быстрой и удобной для всех.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в последнее время в соцсетях все чаще можно встретить возмущенные отзывы клиентов о работе Новой Почты. Люди делятся своими историями, и среди них особенно резонансной стала ситуация, описанная бывшей работницей компании. Она рассказала о непонятных проблемах с получением посылок, а также об удивительной "компенсации" от Новой Почты.