Что происходит с Укрпочтой? Клиенты жалуются на странные маршруты доставки

Почему отправления "зависают" в сортировочном центре? Клиенты Укрпочты требуют объяснений.

Пользователи Укрпочты массово выражают недовольство качеством доставки. В официальных комментариях на странице перевозчика в Facebook они жалуются на задержки, неудачно спланированные маршруты и неэффективную логистику.

Одна из клиенток на официальной странице компании рассказывает, что ее отправление из Сумщины в Хмельницкий должно было преодолеть около 800 км, но из-за странного маршрута, проложенного через Харьков, общее расстояние выросло почти до 1500 км. В результате доставка, которая могла занять двое суток, растянулась на пять дней.

"Трекинг работает с опозданием, пришлось дважды обращаться на горячую линию, и за свои же деньги мы еще и нервничаем из-за непонятных решений работников", — возмущается пользователь.

В ответ Укрпочта объясняет, что маршруты перевозки формируются в соответствии с внутренними логистическими алгоритмами, а клиентская поддержка не влияет на их изменение.

Еще один пользователь рассказывает, что его посылка дважды прибывала в Запорожье, но так и не была выдана адресату. "Бродит по Украине уже несколько дней, хотя должна была быть доставлена еще давно", — пишет клиент.

В ответ оператор Укрпочты стандартно просит предоставить трек-номер в личые сообщения.

Отдельно клиенты жалуются на работу сортировочного центра в с. Дударков. Один из отправителей отмечает, что его письмо прибыло в Украину быстрее, чем затем перемещалось внутри страны. "Четвертый день без движения, хотя его уже давно должны были доставить в Киев", – отмечает он.

Компания традиционно просит предоставить трек-номер, но никакого объяснения по поводу задержек или возможных путей решения проблемы в комментариях не дает.

Пользователи напоминают, что при повышении тарифов Укрпочта обещала сокращение сроков доставки. Тем не менее, реальность показывает, что посылки продолжают задерживаться, а маршруты остаются нелогичными.

Клиенты требуют от почтового оператора улучшения сервиса, прозрачности в логистике и действительно эффективного контроля сроков доставки.

Ранее "Телеграф" писал о том, что один из постоянных клиентов Укрпочты поделился интересной идеей по улучшению работы передвижных отделений. Он обратил внимание на неэффективность процесса выдачи посылок, который до сих пор требует ручной переписки данных на бланки.