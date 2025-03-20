Скандал с Новой почтой: клиентка обвиняет курьера в воровстве двух посылок

Новая почта потеряла две посылки клиентки, но расследовать инцидент не торопится. Что ответила компания?

Клиентка Новой почты обвинила курьера в краже двух ее посылок. По ее словам, после отправки в почтомат посылки исчезли, а Новая почта отказывается их искать, предлагая только компенсацию.

Об этом она написала на официальной странице компании в Facebook. По словам женщины, курьер, который должен был забрать отправку из почтомата, "открыл ячейку, достал посылку, а затем забыл ее у почтомата". Когда он приехал на склад и заметил, что посылки нет, то решил не возвращаться, а сделал "левое сканирование".

Женщина также отметила, что просмотр камер на складе не принес результатов – ее посылку найти не удалось.

"Но не было бы так досадно, если бы не было так смешно. В этот день курьер из одного почтомата, от одного отправителя, одновременно забрал две посылки, и эти две посылки курьер украл", — написала возмущенная клиентка.

На ее сообщение представитель Новой почты ответил стандартной просьбой уточнить номер накладной для проверки ситуации. Женщина предоставила все необходимые данные, но в ответ получила только сообщение, что "коллеги тщательно проверили, но найти отправку не удалось". Ей было предложено зафиксировать претензию и получить компенсацию в размере объявленной стоимости.

"Извините, получите компенсацию. Мне нужны мои посылки! Они ведь не могли просто исчезнуть! Если их привез курьер, то в какой момент они исчезли? В этот день много потерь было?" – возмутилась клиентка.

Новая почта продолжила отвечать стандартными фразами, советуя зафиксировать претензию и получить письменный ответ.

Эта ситуация вызвала возмущение среди пользователей, которые в комментариях начали жаловаться на аналогичные случаи исчезновения посылок.

Ранее "Телеграф" писал о том, что один из постоянных клиентов Укрпочты поделился интересной идеей по улучшению работы передвижных отделений. Он обратил внимание на неэффективность процесса выдачи посылок, который до сих пор требует ручной переписи данных на бланки.