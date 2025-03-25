Курьерский хаос: что скрывается за задержками доставки Новой почты

Задержки Новой почты: что пошло не так с доставкой?

Пользователи Новой почты все чаще выражают недовольство качеством курьерской доставки. Одной из последних жалоб стало сообщение клиентки, поделившейся своим опытом на официальной странице компании в Facebook.

По словам клиентки, она переадресовала посылку из отделения на курьерскую доставку домой через оператора горячей линии. Её заверили, что отправка прибудет на следующий день к 12:00. Однако в 13:00 она была вынуждена сама выяснять, где ее посылка. В ответ получила SMS-сообщение, что доставка состоится до 18:00. Но и этого не произошло.

"В 21 час поступило сообщение, что посылка не доставлена ​​по техническим причинам", — пишет клиентка.

Утром на следующий день ей снова пришло сообщение, что курьер приедет с 13:00 до 15:00. Однако в это время она не могла быть дома.

Женщина связалась с курьером и попросила его доставить посылку раньше, чтобы она могла ее получить. "С меня за это взяли 200 грн", — возмущается клиентка. Как ей объяснили, причина задержки — критическая нехватка курьеров.

"Зачем вы заявляете услугу курьерской доставки, которую вы не можете предоставить?" — эмоционально подытоживает она. "Беретесь за немалые деньги выполнить работу, на которую нет ресурсов. Это какой-то позор."

Компания ответила на комментарий клиентки лаконично: "Здравствуйте! Подскажите номер посылки, чтобы мы могли все подробно проверить".

Такой формат ответа вызвал еще больше вопросов у пользователей. В комментариях люди обсуждают, что ситуации с опозданием и отсутствием достаточного количества курьеров встречаются все чаще, в то время как стоимость услуг продолжает расти.

Истории, подобные этой, свидетельствуют о проблемах с кадровыми ресурсами и организацией логистики. Будет ли компания реагировать на критику клиентов и совершенствовать сервис, вопрос остается открытым.

Ранее "Телеграф" писал о том, что клиентка Новой почты обвинила курьера в краже двух ее посылок. По ее словам, после отправки по почтомату посылки исчезли, а Новая почта отказывается их искать, предлагая только компенсацию.