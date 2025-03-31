Клиенты Lifecell жалуются на скорость интернета: что говорят в поддержке

Почему клиенты Lifecell массово недовольны качеством мобильного интернета?

Один из пользователей мобильного оператора Lifecell поделился своим отрицательным опытом. По его словам, он обратился к поддержке из-за низкой скорости мобильного интернета, но получил отписку, которая не решила проблему.

Как сообщает пользователь на официальной странице компании в Facebook, он оставил заявку на проверку качества соединения еще 23 марта, предоставив все необходимые данные: результаты измерения скорости Speedtest, координаты и тестирование в разное время суток. Однако поддержка ответила, что "недостаточно информации".

"Повторно оставил заявку, позвонил по телефону уточнить, какие действия совершены, и что узнал? Моя заявка уже закрыта! Потому, внимание, я сам сообщил, что скорость интернета 5 Mbps, а это якобы оптимально. Это при том, что я увидел эти 5 Mbps только один раз за десятки тестов в сутки, и то, наверное, случайно!" — возмущается пользователь.

Он отмечает, что видео на YouTube загружается по 15-20 секунд, а сообщения в мессенджерах отправляются с большой задержкой. Кроме того, есть более серьезные проблемы: "Когда извещение о воздушной тревоге приходит на 3 минуты позже, чем у стоящих рядом коллег — это не о комфорте, это о выживании во времена ракетных ударов".

К дискуссии подключился еще один клиент Lifecell, подтвердивший, что испытывает схожие проблемы.

"О, оптимальная скорость в 5 Mbps… Мне также приходили СМС с текстом "заявка выполнена, сложность устранена", но интернет как был судорожным, так и остался. А иногда операторы советуют вручную переключиться на 3G, потому что, пожалуй, 4G-сеть перегружена в моем районе. Или же объясняют, что если в помещении слабый сигнал — это не их проблема, даже если ты стоишь у окна".

Пользователь также отмечает, что другие операторы обеспечивают стабильную связь в помещениях, тогда как Lifecell "приходится переключать".

Lifecell традиционно ответил одинаковыми комментариями: "Нам жаль, что у вас возникла такая ситуация. Нам важно разобраться. Напишите нам в чат, чтобы мы могли подробнее проверить информацию именно по вашему номеру".

Впрочем, пользователи не верят в эффективность такого подхода, поскольку обращение в поддержку не дает реального результата. Некоторые даже заявили, что готовы вернуться к другим операторам, если ситуация не улучшится.

Ранее "Телеграф" писал о том, что рассмотрел предложения крупнейших мобильных операторов Украины и выделил лучшие варианты для тех, кто использует телефон преимущественно для разговоров.