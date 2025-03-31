Клієнти Lifecell скаржаться на швидкість інтернету: що кажуть у підтримці

Чому клієнти Lifecell масово незадоволені якістю мобільного інтернету?

Один із користувачів мобільного оператора Lifecell поділився своїм негативним досвідом. За його словами, він звернувся до підтримки через низьку швидкість мобільного інтернету, але натомість отримав відписку, яка не вирішила проблему.

Як повідомляє користувач на офіційній сторінці компанії у Facebook, він залишив заявку на перевірку якості з'єднання ще 23 березня, надавши всі необхідні дані: результати вимірювання швидкості Speedtest, координати та тестування в різний час доби. Проте підтримка відповіла, що "недостатньо інформації".

"Повторно залишив заявку, зателефонував уточнити, які дії здійснені, і що дізнався? Моя заявка вже закрита! Бо, увага, я сам повідомив, що швидкість інтернету 5 Mbps, а це нібито оптимально. Це при тому, що я побачив ці 5 Mbps лише один раз за десятки тестів за добу, і то, мабуть, випадково!" — обурюється користувач.

Він наголошує, що відео на YouTube завантажується по 15-20 секунд, а повідомлення у месенджерах відправляються з великою затримкою. Крім того, є серйозніші проблеми: "Коли сповіщення про повітряну тривогу приходить на 3 хвилини пізніше, ніж у колег, що стоять поруч — це не про комфорт, це про виживання в часи ракетних ударів".

До дискусії підключився ще один клієнт Lifecell, який підтвердив, що має схожі проблеми.

"О, оптимальна швидкість у 5 Mbps… Мені також приходили СМС із текстом "заявка виконана, складність усунена", але інтернет як був судомним, так і залишився. А іноді оператори радять вручну переключитися на 3G, бо, мабуть, 4G-мережа перевантажена в моєму районі. Або ж пояснюють, що якщо у приміщенні слабкий сигнал — це не їхня проблема, навіть якщо ти стоїш біля вікна".

Користувач також зазначає, що інші оператори забезпечують стабільний зв'язок у приміщеннях, тоді як Lifecell "доводиться переключати".

Lifecell традиційно відповів однаковими коментарями: "Нам шкода, що у вас виникла така ситуація. Нам важливо розібратися. Напишіть нам у чат, щоб ми могли детальніше перевірити інформацію саме за вашим номером".

Втім, користувачі не вірять у ефективність такого підходу, оскільки звернення до підтримки не дає реального результату. Дехто навіть заявив, що готовий повернутися до інших операторів, якщо ситуація не покращиться.

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