Торговый представитель Украины говорит, что пошлина на экспорт металлолома в Турцию продолжит действовать и после ратификации соглашения о свободной торговле

Пошлина на экспорт металлолома из Украины в Турцию в размере EUR180/тонна продолжит действовать и после ратификации Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между двумя странами, сообщил заместитель главы комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский на своей странице в Facebook.

По его словам, в Комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития 28 марта состоялось рабочее совещание по обеспечению украинских производителей металлопродукции сырьем, в котором приняли участие представители металлургических предприятий, правительства и народные депутаты.

Ключевым вопросом было обсуждение влияния соглашения о ЗСТ с Турцией на металлургическую отрасль, в том числе сохранение действующей пошлины на экспорт металлолома, ведь в Турцию традиционно вывозили значительные объемы сырья из Украины.

"Сейчас в Украине действует пошлина 180 евро, которая распространяется на все страны, кроме ЕС. И эта пошлина продолжит действовать на поставки в Турцию, в том числе и после подписания соглашения. Соответствующие нормы содержатся в тексте соглашения. Такую же позицию озвучил торговый представитель Украины — заместитель министра экономики Тарас Качка", — констатировал Кисилевский.

И резюмировал: поэтому пошлина 180 евро на экспорт металлолома в Турцию продолжит действовать и после возможной ратификации соглашения с Турцией. Будет подготовлено официальное разъяснение по этому поводу, прежде всего таможенникам, которые в отношении металлолома демонстрируют нечто прямо противоположное своей основной функции — наполнять государственный бюджет.

Как сообщалось, по итогам 12 раундов переговоров и ряда экспертных консультаций в течение 2011—2022 гг. премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр торговли Турции Мехмет Муш 3 февраля 2022 года подписали в Киеве Соглашение о ЗСТ между двумя странами. Документ вступит в силу после ратификации парламентами двух стран и обмена ратификационными грамотами.