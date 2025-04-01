Торговий представник України каже, що мито на експорт металобрухту до Туреччини продовжить діяти і після ратифікації угоди про вільну торгівлю

Мито на експорт металобрухту з України до Туреччини у розмірі EUR180/тонна продовжить діяти і після ратифікації Угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між двома країнами, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Кисилевський на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, у Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку 28 березня відбулась робоча нарада з питань забезпечення українських виробників металопродукції сировиною, в якій взяли участь представники металургійних підприємств, уряду та народні депутати.

Ключовим питанням було обговорення впливу угоди про ЗВТ з Туреччиною на металургійну галузь, зокрема збереження діючого мита на експорт металобрухту, адже в Туреччину традиційно вивозили значні обсяги сировини з України.

"Зараз в Україні діє мито 180 євро, яке розповсюджується на всі країни, окрім ЄС. І це мито продовжить діяти на поставки в Туреччину, зокрема і після підписання угоди. Відповідні норми містяться в тексті угоди. Таку саме позицію озвучив торговий представник України — заступник міністра економіки Тарас Качка", — констатував Кисилевський.

І резюмував: тож мито 180 євро на експорт металобрухту в Туреччину продовжить діяти і після можливої ратифікації угоди з Туреччиною. Буде підготовлено офіційне роз’яснення з цього приводу, насамперед митникам, які щодо брухту демонструють щось прямо протилежне своїй основній функції — наповнювати державний бюджет.

Як повідомлялося, за підсумками 12 раундів переговорів і низки експертних консультацій протягом 2011—2022 рр. прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш 3 лютого 2022 року підписали в Києві Угоду про ЗВТ між двома країнами. Документ набуде чинності після ратифікації парламентами обох країн та обміну ратифікаційними грамотами.