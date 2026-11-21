Выход игры отразился на рабочих графиках в США и продажах консолей в Украине

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GTA VI собрала мировую аудиторию благодаря свободе действий и 13 годам ожидания, а в Украине интерес к игре резко вырос уже на старте предзаказов. За первые сутки, 19 ноября 2026 года, мировые розничные продажи достигли $3,79 млрд – это рекорд индустрии развлечений.

Grand Theft Auto – серия игр в открытом мире: игрок выполняет сюжетные миссии, но может и свободно исследовать вымышленные города. Первая часть вышла в 1997 году, так что в 2026-м серии почти 29 лет. GTA III в 2001 году перенесла серию в трехмерный открытый мир и стала отраслевым хитом; в течение первых 12 лет вышло 10 игр, пишет GamesRadar. До GTA V было семь основных номерных и самостоятельных игр, а GTA VI стала восьмой; с портативными частями и дополнениями игр в серии – больше десятка, отмечает GTA Top.

Take-Two Interactive опубликовала собственную оценку продаж и сообщила, что до релиза игроки заказали 32,5 млн копий. За первые сутки новинка принесла примерно в 4,6 раза больше, чем GTA V в 2013 году: $3,79 млрд против $815,7 млн.

Почему игроки ждали возвращения игры

В GTA VI можно пройти криминальную историю Джейсона и Лусии, а можно отложить сюжет и отправиться на рыбалку или пойти в спортзал. Действие происходит в Вайс-Сити – вымышленной версии Майами, где, как пишет Axios, игра пародирует инфлюенсеров, теории заговора и соцсети. Свобода выбирать занятия делает один и тот же мир интересным и для ценителей криминальных драм, и для тех, кто просто хочет исследовать город.

"Думаю, главная привлекательность в том, что каждый сам настраивает соотношение между сюжетом и свободной игрой, причем может менять его в зависимости от настроения и продолжительности игровой сессии", – объяснил изданию GameDev DOU Алексей Фурман, геймдизайнер и основатель студии Dream Operator.

Предыдущая часть разошлась тиражом почти 235 млн копий. Онлайн-обновления и новый контент поддерживали интерес к GTA V более десяти лет, пишет PwC. За это время Rockstar Games сохранила сообщество, которому было к чему возвращаться даже в годы без новой части.

Как релиз изменил эфир и рабочие планы

Чтобы присоединиться к обсуждению GTA VI, покупать игру было необязательно. Стримеры показывали прохождение в прямом эфире, а короткие ролики с игровыми сценами расходились в TikTok, YouTube и других соцсетях. На пике прямые трансляции GTA одновременно смотрели почти 8 млн человек по всему миру.

Ажиотаж затронул и рабочие графики. В опросе GameSquare 30% трудоустроенных игроков в США ответили, что рассматривали возможность взять отгул ради игры. Тем временем Белый дом использовал узнаваемый стиль GTA для ролика с Дональдом Трампом, а американские телевизионные комментаторы вновь заговорили о том, влияет ли насилие в видеоиграх на игроков.

Как Украина присоединилась к ажиотажу

В июне 2026 года, когда открыли предзаказы, число поисковых запросов о GTA VI в Украине выросло с 104 тыс. в мае до 301 тыс. – в 2,9 раза, подсчитала команда Promodo. По данным трех крупных продавцов электроники, опрошенных командой, в последнюю неделю перед релизом продажи консолей выросли на 111%.

Для украинских игроков участие в мировой премьере имело свою цену. Игра стоила чуть меньше 3500 грн – более 10% средней месячной зарплаты в Украине, пишет The Kyiv Independent. Во время отключений электроэнергии после российских атак нужно было еще и питать консоль: киевлянин Алексей Никулин рассказал, что его зарядной станции Bluetti хватает примерно на 8–10 часов игры.

Во время отключений электричества украинские игроки питают консоли от зарядных станций Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

"Игры дают мне ощущение нормальности, возможность передохнуть от атак и отключений света. Это похоже на обычный вечер – такой, которого мне иногда так не хватает", – сказала 19-летняя студентка Наталия Шакула.

Как сообщал "Телеграф", выход Grand Theft Auto VI 19 ноября 2026 года стал поводом для мемов. В сети шутили и о тех, у кого еще нет консоли.