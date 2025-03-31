Не только в Ровно? Нардеп озвучил тревожный прогноз по ограничению водоснабжения

Такие ограничения могут вызвать волну недовольства

Подача воды по графику может стать обыденностью для городов по всей Украине. Причина — огромные долги водоканалов, по которым предприятия не могут покрывать расходы на электроэнергию и очистку стоков.

Об этом в эфире "Новости Live" заявил народный депутат Богдан Кицак. По его словам, то, что сегодня происходит в Ровно, Ивано-Франковске и других городах, только начало.

"Прецеденты, которые сейчас появляются там, в Ровно, Франковске и так далее, они будут дальше распространяться по всей Украине. Потому что уровень задолженности, если мы суммируем по всей Украине, просто насчитывается на десятки миллиардов", — подчеркнул Кицак.

Он предполагает, что подобные меры по ограничению водоснабжения вызовут волну недовольства, но отмечает: без срочных решений ситуация будет только ухудшаться.

"Эффективный ли этот выход из ситуации? Ну, увидим. Сейчас будет всенародное недовольство по примеру Ровно, Франковска, потом в других городах. Но вместе с тем нужно находить какое-нибудь эффективное решение", — добавил депутат.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ровнооблводоканал уже предупредил о снижении давления воды в сети в отдельные часы суток. В ночное время или в периоды пиковой стоимости электроэнергии вода может исчезать вообще, в том числе на верхних этажах домов.