Не только в Ровно? Нардеп озвучил тревожный прогноз по ограничению водоснабжения
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Такие ограничения могут вызвать волну недовольства
Подача воды по графику может стать обыденностью для городов по всей Украине. Причина — огромные долги водоканалов, по которым предприятия не могут покрывать расходы на электроэнергию и очистку стоков.
Об этом в эфире "Новости Live" заявил народный депутат Богдан Кицак. По его словам, то, что сегодня происходит в Ровно, Ивано-Франковске и других городах, только начало.
"Прецеденты, которые сейчас появляются там, в Ровно, Франковске и так далее, они будут дальше распространяться по всей Украине. Потому что уровень задолженности, если мы суммируем по всей Украине, просто насчитывается на десятки миллиардов", — подчеркнул Кицак.
Он предполагает, что подобные меры по ограничению водоснабжения вызовут волну недовольства, но отмечает: без срочных решений ситуация будет только ухудшаться.
"Эффективный ли этот выход из ситуации? Ну, увидим. Сейчас будет всенародное недовольство по примеру Ровно, Франковска, потом в других городах. Но вместе с тем нужно находить какое-нибудь эффективное решение", — добавил депутат.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Ровнооблводоканал уже предупредил о снижении давления воды в сети в отдельные часы суток. В ночное время или в периоды пиковой стоимости электроэнергии вода может исчезать вообще, в том числе на верхних этажах домов.