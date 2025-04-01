В одном из городов Украины вырастет стоимость проезда в трамваях: когда и на сколько

Исполком Каменского пересмотрел тарифы на трамвай. Почему это произошло и сколько теперь придется платить?

На минувшей неделе, 26 марта, исполнительный комитет Каменского городского совета провел очередное заседание, на котором было рассмотрено 55 вопросов. Одно из ключевых решений – утверждение новых тарифов на проезд в городском электротранспорте, обслуживаемом КП КМР "Транспорт".

Как сообщает Наш Репортер, предварительная корректировка тарифов состоялась еще в 2021 году, однако за это время себестоимость перевозок существенно выросла и составляет 11 гривен. Основными причинами пересмотра тарифов стали изменения в стоимости составляющих:

Электроэнергия подорожала более чем в 2,5 раза – с 3,73 грн/кВт до 9,68 грн/кВт.

подорожала более чем в 2,5 раза – с 3,73 грн/кВт до 9,68 грн/кВт. Горюче-смазочные материалы выросли в цене в 1,89 раза – с 28 грн/л до 52,8 грн/л.

выросли в цене в 1,89 раза – с 28 грн/л до 52,8 грн/л. Минимальная зарплата поднялась на 23%: в 2022 году она составила 6500 грн, а с 1 апреля 2024 года – уже 8000 грн.

В настоящее время действующие тарифы на проезд в трамваях Каменского таковы:

Разовый билет – 6 грн.

Провоз багажа – 6 грн.

Месячный проездной – 216 грн.

С 1 апреля 2025 года новые тарифы составят:

Разовый билет – 8 грн.

Месячный проездной – 288 грн.

Таким образом, решение исполкома учитывает экономическую необходимость пересмотра стоимости перевозок, что связано с ростом затрат предприятия.

Ранее "Телеграф" писал о том, что львовские перевозчики инициировали повышение тарифа на проезд в общественном транспорте, аргументируя это необходимостью сохранения качества услуг. Департамент экономического развития ЛГС анализирует расчеты, предоставленные перевозчиками, после чего будет принято решение о возможной корректировке стоимости проезда.