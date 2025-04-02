Укр

Vodafone предлагает очень выгодные тарифы, но воспользоваться могут не все

Автор
Елена Руденко
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Автор
Оператор поднял тарифы
Оператор поднял тарифы. Фото Колаж "Телеграфа"

Цены выглядят очень привлекательно

Мобильный оператор Vodafone с 1 апреля запустил обновленную линейку бизнес-тарифов. Также он предлагает очень выгодные тарифные планы, но воспользоваться ими могут не все.

О дешевых тарифах сообщается на сайте мобильного оператора. Речь идет о Device S – 50 гривен в месяц, Device M – 100 гривен, и Device L – 160 гривен.

Цены выглядят очень привлекательно, однако эти тарифы не для телефонов. Device S – для детских часов, за 50 гривен предоставляется 50 минут в сети (причем учитываются как входящие, так и исходящие звонки). В тарифный план также входит 500 МБ Интернет и 100 СМС по Украине.

Тарифный план Device M предназначен для планшетов. В нем: 10 ГБ интернета, 1 грн/мин разговоров по Украине и SMS по 1 гривне.

Самый дорогой в этой линейке тариф Device L для роутеров и модемов стоит 160 гривен в месяц. Он предусматривает 18 ГБ интернета. Одна минута разговоров по Украине стоит 1 гривну, как одна и SMS.

Как рассказывал "Телеграф", один из абонентов Vodafone обвинил оператора в мошенничестве. Он был с ним 18 лет, но решил уйти. Мужчину возмутило непонятное исчезновение денег со счета.

Теги:
#Мобильная связь #Тарифы #Vodafone #Водафон