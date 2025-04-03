Vodafone запустив нові тарифи з безлімітним інтернетом: що потрібно знати

Нові тарифи Vodafone пропонують безлімітний зв’язок в Україні та великий пакет гігабайтів у роумінгу.

Оператор Vodafone представив нову лінійку тарифів для корпоративних клієнтів – Business Connect та Business Connect+. Основними перевагами нових тарифних планів стали великі пакети хвилин, значні обсяги мобільного інтернету, а також послуга "Роумінг як вдома"

Про це повідомляється на офіційному сайті оператора. Що пропонує Vodafone Business Connect?

Тариф Business Connect:

2500 хвилин для дзвінків у мережі Vodafone Україна, по Україні та в роумінгу.

50 ГБ мобільного інтернету, з яких 8 ГБ доступні в Європі.

50 хвилин для міжнародних дзвінків.

100 SMS у межах України.

Вартість підключення – 300 грн/міс.

Тариф Business Connect+:

6000 хвилин для дзвінків у мережі Vodafone Україна, по Україні та в роумінгу.

Безлімітний мобільний інтернет в Україні + 13 ГБ у роумінгу.

100 хвилин для міжнародних дзвінків.

200 SMS.

Вартість підключення – 600 грн/міс.

Які країни підтримують нові тарифи?

Користуватися Business Connect можна в Австрії, Бельгії, Болгарії, Греції, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії, Кіпрі, Латвії, Литві, Люксембурзі, Мальті, Нідерландах, Німеччині, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччині, Словенії, Угорщині, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції та Молдові.

За перевищення лімітів дзвінки на інші мережі коштуватимуть 1,5 грн/хв, а 300 МБ мобільного інтернету – 20 грн (до 20 пакетів на день).

Нова лінійка тарифів розрахована на бізнес-клієнтів, які працюють в Україні та Європі, часто подорожують та потребують стабільного зв’язку без зайвих витрат.

Раніше "Телеграф" писав про те, що з 27 березня 2025 року мобільний оператор Київстар впровадив новий тарифний план для корпоративних клієнтів – "Бізнес UA. Онлайн". Його особливістю є можливість підключення лише через офіційний сайт оператора, а фіксована ціна становитиме 230 грн/міс щонайменше до 31 грудня 2025 року.