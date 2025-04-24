Доходные и можно смело покупать, но есть нюанс. Что не так с украинскими ОВГЗ

Макрофинанса хватит на покрытие всех социальных обязательств до конца года

Покупка облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) является лучшим способом сохранения сбережений украинцев, однако при этом нужно помнить об одном важном нюансе. Речь идет о сроках погашения ОВГЗ.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он объяснил, почему вопрос сроков погашения – так важен.

— Когда мы говорим о наибольшей эффективности вложения средств, я говорю исключительно об облигациях внутреннего государственного займа со сроком погашения до конца 2025 года. Почему я подчеркиваю срок погашения? Потому что срок погашения напрямую зависит от финансовой устойчивости государства. На 2025 год у нас полностью закрыты все потребности во внешнем финансировании, — объясняет экономист.

По его словам, макрофинансовой помощи хватит на покрытие всех социальных обязательств.

— 2026 год — это, извините, сегодня "белый" листочек. Я думаю, что в лучшем случае где-то только в сентябре, когда будет представлен проект бюджета на 2026 год в Верховную Раду, мы сможем понять, из каких средств государство намерено финансировать социальные расходы, — говорит аналитик.

Он пояснил, что пока под вопросом: сколько планируется макрофинансовой помощи; кто ее будет предоставлять Украине; даст ли что-то Европа; что будет с вопросами безопасности — установится ли перемирие; продолжится ли война в 2026 году и т.д.

— То есть, от этих вещей напрямую зависит надежность вложения средств в ОВГЗ. Поэтому когда мы говорим о 2025 годе, можете смело брать облигации на три-шесть месяцев. Они дадут процент, который будет однозначно выше (я говорю о гривневых облигациях), чем тот, что вам предложит банк. Вот единственный на сегодняшний день, с моей точки зрения, эффективный способ вложения средств, — подытожил Олег Пендзин.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему украинцы не заработают на колебаниях цены золота.