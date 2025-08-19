Цена квартир взлетит уже осенью? Почему доллар больше не главный и на сколько подорожает жилье

За что украинцы готовы переплачивать и как изменился рынок жилья

Новое жилье может подорожать уже этой осенью. Цены на квартиры в новостройках вырастут на несколько процентов, прежде всего в популярных комплексах.

В обычных проектах изменения будут небольшими. Об этом рассказывает "Телеграф", ссылаясь на прес релиз строительной компании Kovcheg Developer.

По словам основателя компании Виктора Козачка, первичный рынок жилья находится в состоянии "когнитивного диссонанса". Привязка стоимости квадратного метра к курсу доллара уже не работает.

Виктора Козачок, основатель Kovcheg Developer

Почему доллар больше не влияет на цены

Эксперт объясняет, что в конце прошлого года большинство застройщиков закладывали в стоимость квадратного метра курс "с запасом" — от 45 гривен за доллар. Однако за год курс доллара и инфляция расходятся.

Лучше всего показывает настоящее удорожание стоимость строительных работ. За этот год он вырос минимум на 12–17% в гривне. Для большинства застройщиков именно это явилось главным ориентиром при установлении цен.

Как менялись цены за полгода

По данным ЛУН, за первые шесть месяцев года квартиры в новостройках подорожали на 1–14% в большинстве областей и Киеве. В отдельных проектах на западе и в Одесской области рост составил более 15%.

Казачок рассказывает, что в январе видели цены "вперед". Рынок быстро заставил пересмотреть стратегию: когда по этим ценам не покупают, приходится делать акции, скидки и почти беспроцентную рассрочку. В то же время в западных регионах, Киеве и области сохраняется высокий спрос, и там еще далеко до ценового "потолка".

За что люди готовы переплачивать

За последние 5-7 лет доля комплексных, концептуальных проектов выросла с 2-3% до 5-7%, и эта тенденция продолжается. Покупатели готовы платить за квадратный метр на 15–20 тысяч гривен больше при высоком качестве, комплексной инфраструктуре, безопасности, природной обстановке и инвестиционной привлекательности.

Люди теперь ищут не просто квартиру для жизни, а вложение денег. Формула покупки изменилась: купить – жить – продать – заработать.

Главные требования покупателей сегодня:

качественное строительство с экологичными материалами и готовым ремонтом

инфраструктура для жизни, работы и отдыха на территории

безопасность от охраны до бомбоубежищ

возможности для отдыха

высокий уровень сервиса

потенциал роста стоимости

Новые форматы жилья

С 2025 года на рынке постепенно начали появляться объекты нового, местами "революционного" формата. Они сочетают гостиничный формат с классическим жильем, где покупатели становятся юридическими владельцами квартир с гостиничным сервисом, в основном в курортных зонах.

Прогноз на осень

Казачок прогнозирует, что, несмотря на информационное "волнение" и противоречивый шквал сообщений в СМИ, война остается ключевым сдерживающим фактором для покупателей. Осенью резких скачков цен не ожидается, рост не превысит нескольких процентов и коснется только проектов с высоким спросом.

В некоторых концептуальных комплексах цена может вырасти на 35-40% от старта строительства до сдачи, но "стандартные" проекты, начатые еще 3-4 года назад, становятся менее конкурентными.

