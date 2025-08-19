Цена квартир взлетит уже осенью? Почему доллар больше не главный и на сколько подорожает жилье
За что украинцы готовы переплачивать и как изменился рынок жилья
Новое жилье может подорожать уже этой осенью. Цены на квартиры в новостройках вырастут на несколько процентов, прежде всего в популярных комплексах.
В обычных проектах изменения будут небольшими. Об этом рассказывает "Телеграф", ссылаясь на прес релиз строительной компании Kovcheg Developer.
По словам основателя компании Виктора Козачка, первичный рынок жилья находится в состоянии "когнитивного диссонанса". Привязка стоимости квадратного метра к курсу доллара уже не работает.
Почему доллар больше не влияет на цены
Эксперт объясняет, что в конце прошлого года большинство застройщиков закладывали в стоимость квадратного метра курс "с запасом" — от 45 гривен за доллар. Однако за год курс доллара и инфляция расходятся.
Лучше всего показывает настоящее удорожание стоимость строительных работ. За этот год он вырос минимум на 12–17% в гривне. Для большинства застройщиков именно это явилось главным ориентиром при установлении цен.
Как менялись цены за полгода
По данным ЛУН, за первые шесть месяцев года квартиры в новостройках подорожали на 1–14% в большинстве областей и Киеве. В отдельных проектах на западе и в Одесской области рост составил более 15%.
Казачок рассказывает, что в январе видели цены "вперед". Рынок быстро заставил пересмотреть стратегию: когда по этим ценам не покупают, приходится делать акции, скидки и почти беспроцентную рассрочку. В то же время в западных регионах, Киеве и области сохраняется высокий спрос, и там еще далеко до ценового "потолка".
За что люди готовы переплачивать
За последние 5-7 лет доля комплексных, концептуальных проектов выросла с 2-3% до 5-7%, и эта тенденция продолжается. Покупатели готовы платить за квадратный метр на 15–20 тысяч гривен больше при высоком качестве, комплексной инфраструктуре, безопасности, природной обстановке и инвестиционной привлекательности.
Люди теперь ищут не просто квартиру для жизни, а вложение денег. Формула покупки изменилась: купить – жить – продать – заработать.
Главные требования покупателей сегодня:
- качественное строительство с экологичными материалами и готовым ремонтом
- инфраструктура для жизни, работы и отдыха на территории
- безопасность от охраны до бомбоубежищ
- возможности для отдыха
- высокий уровень сервиса
- потенциал роста стоимости
Новые форматы жилья
С 2025 года на рынке постепенно начали появляться объекты нового, местами "революционного" формата. Они сочетают гостиничный формат с классическим жильем, где покупатели становятся юридическими владельцами квартир с гостиничным сервисом, в основном в курортных зонах.
Прогноз на осень
Казачок прогнозирует, что, несмотря на информационное "волнение" и противоречивый шквал сообщений в СМИ, война остается ключевым сдерживающим фактором для покупателей. Осенью резких скачков цен не ожидается, рост не превысит нескольких процентов и коснется только проектов с высоким спросом.
В некоторых концептуальных комплексах цена может вырасти на 35-40% от старта строительства до сдачи, но "стандартные" проекты, начатые еще 3-4 года назад, становятся менее конкурентными.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, насколько хорошо продается жилье в новостройках в 2025 году. Мы рассказывали, в каких городах покупателей больше всего.