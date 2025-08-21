Из каких банков украинцы массово забирают деньги, а куда наоборот – несут: свежие данные НБУ

Иногда расторжение отношений банка и вкладчика бывает принудительным

Несмотря на войну и непростую ситуацию в экономике, украинцы продолжают размещать деньги на банковских счетах. За первое полугодие 2025 года общая сумма (во всех валютах) вложений населения в нашу банковскую систему выросла на 13,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2024-го) и достигла уровня 1,3 трлн грн. Накопления бизнеса находятся рядом с этой суммой — 1,5 трлн грн.

Соответствующие данные содержатся в официальной отчетности, опубликованной Национальным банком.

Конкуренция банков за вкладчика-физлицо постоянно усиливалась, и не все банки ее выдерживали. Некоторые, как, например, государственный Укрэксимбанк, за год закрывший 8 отделений (сеть сократилась до 39 точек), сознательно сворачивал розничное направление.

Из отчета НБУ видно, что у 16 банков к концу первого полугодия 2025-го (по сравнению с I полугодием 2024-го) зафиксировано сокращение вложений населения в денежном измерении, и больше всего у такой пятерки:

Укрэксимбанк – на 590,6 млн грн (на 1,5%), до 38,8 млрд грн; Мотор-Банк – на 559 млн грн (на 89,3%), до 66,6 млн грн; Коминбанк — на 554,1 млн грн (на 17,7%), до 2,6 млрд грн; Международный инвестиционный банк — на 487,5 млн грн (на 46,4%), до 562,4 млн грн; РВС Банк – на 216,8 млн грн (на 31,7%), до 466 млн грн;

Но если посмотреть на отток в процентах, то самые высокие показатели будут у Мотор-Банка — на 89,3% (до 66,6 млн грн), Банка "Фамильный" — на 87,9% (до 1,1 млн грн) и Украинского банка реконструкции и развития — на 85,4% (до 22 млн грн).

То есть люди забирали деньги из этих банков и перекладывали в другие. Наибольший приток денег на счета за первое полугодие 2025-го (по сравнению с соответствующим периодом 2024 года) зафиксирован в следующих банковских учреждениях:

Приватбанк – на 57,7 млрд грн (на 13,8%), до 476,3 млрд грн; Ощадбанк – на 21,8 млрд грн (на 11,1%), до 219,2 млрд грн; Универсалбанк (monobank) – на 19 млрд грн (на 26,8%), до 90,5 млрд грн; Райффайзен Банк – на 9,9 млрд грн (на 15,4%), до 74 млрд грн; Укрсиббанк – на 7,6 млрд грн (17,5%), до 51,7 млрд грн.

Наибольшие портфели вкладов населения на данный момент зафиксированы в крупных розничных банках.

Средства населения. Данные Нацбанка

Если же оценивать процентный прирост денег населения в банках, то в лидерах будут небольшие структуры: в Европейском промышленном банке зафиксировано увеличение на 89,2% (до 307,8 млн грн), Асвио Банке — на 86% (до 802,4 млн грн), Скай Банке — на 58,3% (до 25).

Три банка с иностранным капиталом до сих пор не имеют гривну на счетах физлиц: Дойче Банк ДБУ, ИНГ Банк Украина и Ситибанк.

Люди закрывают счета по разным причинам. Иногда расторжение отношений бывает принудительным и по инициативе самих банков, когда, по их мнению, нарушались правила финансового мониторинга.

Из данных НБУ видно, что вкладчиков в первом полугодии потеряли 32 банка из 60 работающих (статистика рассчитывается по паспортам), и больше всех такие:

Банк Южный — 354,4 тыс. человек (уменьшение на 48,2%), до 380,8 тыс. человек; ТАСкомбанк — 171,3 тыс. человек (на 22,5%), до 588,8 тыс. человек; Укрэксимбанк — 134,6 тыс. человек (на 21,9%), до 478,9 тыс. человек; Кредобанк – на 97,5 тыс. человек (на 15,4%), до 536,1 тыс. человек; Укргазбанк — на 90,3 тыс. человек (на 6,3%), до 1,5 млн человек.

В процентах больше всего вкладчиков-физлиц оставило такие небольшие структуры как Европейский промышленный банк, где численность этих клиентов сократилась сразу на 57,3% (до 2,6 тыс. человек), СЕБ Корпоративный банк — на 55,1% (до 180 человек) и Украинский банк реконструкции и развития — на 48,7% (до 217 человек).

Если оценивать увеличение численности вкладчиков, зафиксированное в 26 банках, то есть появление новых клиентов и открытие им счетов, то в лидерах будет такая пятерка:

Универсалбанк (monobank) – прибавилось 1,1 млн новых вкладчиков (+12,9%), с увеличением до 9,6 млн человек; А – Банк – 514,4 тыс. человек (+15,2%), до 3,8 млн человек; Райффайзен Банк – 415,6 тыс. человек (+14,3%), до 3,2 млн человек; Банк Альянс — 338,2 тыс. человек (+755,9%), до 382,9 тыс. человек; ПУМБ — 332,1 тыс. человек (+9,7%), до 3,4 млн человек.

Больше всего вкладчиков-физлиц на сегодняшний день обслуживается в системных банках.

Численность вкладчиков-физлиц. Данные Нацбанка

В процентах наибольшее увеличение численности вкладчиков наблюдается у уже упомянутого Банка Альянс – на 775,9% (до 382,9 тыс. человек), Асвио Банка – на 52% (26,5 тыс. человек) и Банка Глобус – на 46,2% (до 204,6 тыс. человек).