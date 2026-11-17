Для социально уязвимых заемщиков просят предусмотреть особый порядок реструктуризации

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В Украине предлагают ввести государственную программу полного или частичного списания кредитных долгов для граждан, которые из-за войны оказались в трудном положении. Помощь предусматривается для тех, кто документально подтвердит финансовые трудности и не может выполнять кредитные обязательства.

Инициировать такую программу просят авторы петиции на сайте Кабинета министров Украины. Обращение касается задолженности перед банками и микрофинансовыми организациями во время военного положения.

Кому предлагают помочь с долгами

В обращении объясняют необходимость программы последствиями полномасштабной войны: потерей работы, жилья и стабильного дохода, вынужденным переездом и необходимостью содержать детей и помогать близким. По словам авторов, часть граждан брала займы, чтобы оплатить самое необходимое – еду, жилье, лечение и коммунальные услуги.

Особенно уязвимыми в петиции называют малообеспеченные семьи, одиноких родителей, людей с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц, граждан, которые потеряли работу или жилье, а также семьи военнослужащих. Для социально уязвимых категорий предлагают отдельный порядок реструктуризации кредитов.

"Мы не призываем к безответственному отношению к финансовым обязательствам. Мы просим государство обратить внимание на людей, которые оказались в долговой ловушке не из-за желания жить за чужой счет, а из-за чрезвычайных обстоятельств, вызванных войной", – подчеркивают авторы петиции.

Какие суммы по кредитам просят списать

Отдельный пункт обращения – списание процентов, штрафов, пени и других начислений по кредитам, которые возникли или накопились в период военного положения. Этот механизм предлагают предусмотреть с учетом действующего законодательства.

Также авторы просят разработать механизм частичного или полного списания основной суммы долга. Его адресуют гражданам, которые не имеют возможности вернуть кредит из-за потери дохода, жилья, работы, состояния здоровья или других обстоятельств.

В обращении отдельно поднимают вопрос основной суммы займа и процентов, штрафов и пени Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Еще одно требование – ограничить дальнейшее начисление чрезмерных процентов по просроченным кредитам. Цель этого предложения – сделать невозможными ситуации, когда общая задолженность становится в разы больше первоначальной суммы займа.

Какую защиту заемщиков предусматривает обращение

Авторы петиции описывают проблему накопления долгов: проценты увеличивают сумму к выплате, а старые кредиты люди перекрывают новыми. Чтобы защита заемщиков действовала в отношении разных кредиторов, в обращении предлагают установить единые правила для банков, финансовых компаний и МФО.

Отдельно просят обеспечить защиту граждан от незаконного психологического давления, угроз, запугивания и неправомерных действий при взыскании задолженности. Для реализации предложенных мер авторы обращаются с просьбой рассмотреть вопрос на государственном уровне и инициировать соответствующие законодательные изменения.

Чтобы Кабмин рассмотрел петицию, она должна набрать 25 тысяч подписей. На момент публикации материала ее поддержали 6 человек. До конца сбора подписей остался 91 день.

Важно! Подача петиции – это юридическое право каждого украинца вынести свою инициативу на публичное обсуждение, однако она не является готовым решением власти или опросом общественного мнения. Абсолютное большинство подобных обращений не получает практической поддержки и не трансформируется в реальные решения или нормативно-правовые акты даже после сбора необходимого количества подписей.

Подробнее читайте в материале: "Петиция в Украине: что это такое и действительно ли она может что-то изменить"

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