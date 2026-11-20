За контрактами антрацит постачали до трьох країн

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії митні декларації фіксували відвантаження вугілля з шахти в Ростовській області на швейцарську компанію DTEK Trading SA, що входить до групи ДТЕК Ріната Ахметова. Тривало це до серпня 2022 року.

"Слідство.Інфо" виявило записи про поставки, коли перевіряло операції компанії після витоку внутрішніх документів Deutsche Bank. У банківському листуванні журналісти знайшли платіж компанії Новоросійському морському порту за 2019 рік, який банк позначив як ризикований, тож розслідувачі вирішили перевірити подібні транзакції.

Від початку вторгнення до останнього відвантаження митна база Import Genius зафіксувала щонайменше 36 операцій із постачання російського вугілля. За контрактами антрацит постачали до Індії, Болгарії та Румунії.

Скріншот допису Анни Бабінець у Facebook про постачання російського вугілля з шахти компанії ДТЕК Джерело: Facebook

Вугілля відвантажували із шахти "Шахтоуправління "Обуховська"" у місті Звєрєво. До 2021 року шахта належала Ахметову.

Фото з офіційного сайту "Шахтоуправління "Обуховская"" Джерело: slidstvo.info

В ДТЕК відкидають заяву: "Офіційно заявляємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії DTEK Trading SA не контрактував жодних поставок продукції з боку "Шахтоуправління "Обуховська"", не здійснював жодних платежів на його користь та не мав жодних інших відносин з компаніями держави-агресора", – заявив Фелікс Зінченко, керівник департаменту з комунікацій та взаємодії з неурядовими організаціями в групі ДТЕК.

У ДТЕК заперечили контракти й платежі на користь шахти "Обуховська" Джерело: slidstvo.info

Зауважимо, за відкритими даними DTEK Trading SA була зареєстрована у Женеві та наразі перебуває в процесі ліквідації.

Як повідомляв "Телеграф", журналістів до перевірки привернула транзакція 2019 року, яку банк позначив як ризиковану, а митні записи допомогли виявити подальші поставки. В банку загалом зауваження викликали кілька транзакцій.