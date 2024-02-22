В Киеве произошло серьезное ДТП: от удара легковушка влетела в бетонный столб (фото)
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На месте собралось много людей, которые вызвали экстренные службы
В четверг, 22 февраля, в Святошинском районе Киева произошло серьезное ДТП при участии двух легковых автомобилей. В результате столкновения, одна из машин слетела с проезжей части и врезалась в бетонный столб.
На место происшествия очевидцы вызвали правоохранителей, спасателей и медиков скорой помощи. Об этом сообщается в Телеграм-канале "Реальный Киев".
Так, на бульваре Жюля Верна в столице дорогу не поделили два легковых автомобиля. Судя по кадрам, которые очевидцы опубликовали в соцсети, один из автомобилей от удара слетел с дороги и врезался в бетонный столб. Второе авто также оказалось на тротуаре.
Передняя часть врезавшегося в столб авто значительно пострадала и превратилась в груду металла. На пешеходной дорожке также можно заметить части, которые отлетели от машин во время удара.
Второй автомобиль также получил серьезные механические повреждения — у него практически полностью оказалось оторвано заднее колесо.
О пострадавших, на данный момент, не сообщается.
Очевидцы вызвали на место аварии все экстренные службы города.
Причины и обстоятельства аварии предстоит установить следствию. По данному факту проводится расследование.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве Mustang на большой скорости протаранил авто с ребенком в салоне. В результате столкновения пострадало пять человек — некоторых из них спасателям пришлось буквально вырезать из покареженных автомобилей.