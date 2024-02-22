У Києві сталася серйозна ДТП: від удару легковик влетів у бетонний стовп (фото)

На місці зібралося багато людей, які викликали екстрені служби

У четвер, 22 лютого, у Святошинському районі Києва сталася серйозна ДТП за участю двох легкових автомобілів. В результаті зіткнення одна з машин злетіла з проїжджої частини і врізалася в бетонний стовп.

На місце події очевидці викликали правоохоронців, рятувальників та медиків швидкої допомоги. Про це повідомляється у Телеграм-каналі "Реальний Київ".

Так, на бульварі Жюля Верна в столиці дорогу не поділили два легкові автомобілі. Судячи з кадрів, які очевидці опублікували в соцмережі, один з автомобілів від удару злетів з дороги та врізався у бетонний стовп. Друге авто також опинилося на пішохідній доріжці.

Передня частина авто, яке врізалося в стовп, значно постраждала і перетворилася на купу металу. Навколо можна помітити частини, які відлітали від машин під час удару.

Місце аварії

Другий автомобіль також отримав серйозні механічні пошкодження — у нього практично повністю виявилося відірване заднє колесо.

Про постраждалих, на даний момент, не повідомляється.

Очевидці викликали на місце аварії усі екстрені служби міста.

Причини та обставини аварії належить встановити слідству. За цим фактом проводиться розслідування.

Місце аварії

ДТП сталося на бульварі Жуля Верна

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві Mustang на великій швидкості протаранив авто з дитиною у салоні. Внаслідок зіткнення постраждали п’ятеро людей — деяких із них рятувальникам довелося буквально вирізати з покарежених автомобілів.