Вышел на прогулку: в Киеве мужчина наткнулся на боевую часть "Шахеда" (фото, видео)

Боевую часть беспилотника уничтожили взрывотехники

Житель Киева обнаружил в лесополосе обломки вражеского "Шахеда", который не достиг цели и был сбит силами нашей ПВО. Мужчина незамедлительно вызвал правоохранителей, которые оперативно прибыли в указанное место.

Опасную находку удалось разрядить и обезвредить. К счастью, никто из людей не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

В одном из районов столицы в лесополосе были найдены части сбитого беспилотника и его боевая часть, которая не сдетонировала. Наткнулся на "Шахед" житель Киева, который сразу же позвонил в полицию и рассказал о подозрительном предмете.

Части сбитого "Шахеда" нашли в лесополосе

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и специалисты профильной службы. Как оказалось, в лесополосе действительно лежали остатки сбитого беспилотника с неповрежденной боевой частью.

Правоохранители незамедлительно оградили опасное место, а полицейские взрывотехники разрядили боевую часть беспилотника и доставили его в безопасное место, где уничтожили.

Опасную находку обезвредили

Полиция Киева напоминает гражданам о том, что в случае обнаружения подозрительных взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя подходить к ним и проводить с ними какие-либо манипуляции. Срочно сообщите об обнаружении опасной находки в полицию по номеру 102!

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