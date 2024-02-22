Вийшов на прогулянку: у Києві чоловік натрапив на бойову частину "Шахеда" (фото, відео)

Бойову частину безпілотника знищили вибухотехніки

Житель Києва виявив у лісосмузі уламки ворожого "Шахеда", який був збитий силами нашої ППО. Чоловік негайно викликав правоохоронців, які оперативно прибули до зазначеного місця.

Небезпечну знахідку вдалося розрядити та знешкодити. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

Так, в одному з районів столиці в лісосмузі було знайдено уламки збитого безпілотника та його бойову частину, яка не здетонувала. Натрапив на "Шахед" мешканець Києва, який одразу ж зателефонував до поліції та розповів про підозрілий предмет.

Частини збитого "Шахеда" знайшли у лісосмузі

На місце події прибула слідчо-оперативна група та фахівці профільної служби. Як виявилося, в лісосмузі дійсно лежали рештки збитого безпілотника з неушкодженою бойовою частиною.

Правоохоронці негайно огородили небезпечне місце, а поліцейські вибухотехніки розрядили бойову частину безпілотника та доставили його до безпечного місця, де знищили.

Небезпечну знахідку знешкодили

Поліція Києва нагадує громадянам про те, що в разі виявлення підозрілих вибухонебезпечних предметів у жодному разі не можна підходити до них і проводити з ними будь-які маніпуляції. Терміново повідомте про виявлення небезпечної знахідки в поліцію за номером 102!

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