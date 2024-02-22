В Киеве сотни домов остались без тепла и горячей воды: в чем причина

Важная информация для жителей столицы

В четверг, 22 февраля, в Шевченковском районе Киева произошла масштабная коммунальная авария. В связи с этим жители около 220 домов остались без тепла и горячей воды.

Завершить работы и восстановить подачу услуг абонентам планируют в течение суток. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевтеплоэнерго".

Так, на бульваре Шевченко, в результате неправильной эксплуатации, была повреждена теплосеть. На место происшествия прибыли специалисты, которые экстренно приступили к ликивидации аварии.

Сотрудники КП "Киевтеплоэнерго" уже выполнили разрытие места порыва и демонтируют поврежденный участок теплосети. Специалисты заменят поврежденную часть обратного трубопровода. Кроме этого, вместо старой проложат новую трубу, выполнят ее гидроизоляцию и утепление.

На время проведения ремонтных работ без тепла и горячей воды останутся жители около 220 домов. Ремонтные работы обещают завершить в течение суток.

Сразу после этого предоставление услуг абонентам будет восстановлено в полном объеме.

Коммунальщики ликивидируют аварию на Бульваре Шевченко

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в "Киевтеплоэнерго" напомнили, что киевляне могут оплатить счета за тепло не выходя из дома. Для этого существует сразу несколько удобных онлайн-сервисов, которыми очень просто пользоваться.