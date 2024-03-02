Будет до -1°C: какая погода ожидает киевлян в первые весенние выходные

Дождь не прогнозируют

Теплая погода в первые весенние выходные ожидает украинцев почти по всей территории страны. В Киеве 2-3 марта прогнозируют незначительное понижение температуры до +6°C.

Об этом идет речь на портале Meteofor. Обещают также облачность кое-где с прояснениями.

Прогноз на 2 марта

Прогноз на 2-3 марта в Киеве

В субботу, 2 марта, воздух прогреется до +8°C. В ночь на воскресенье отметка термометра опустится до 0°C. Небо в течение дня будет облачным, но осадки не ожидаются. Ветер будет иметь скорость до 7 м/с.

Прогноз на 3 марта

В воскресенье, 3 марта, в Киеве температурный показатель днем будет колебаться от +3 до +6°C. Ночью воздух остынет до -1°C.

Осадков в виде дождя не предусмотрено, но и солнцем киевлянам не получится насладиться. Небо будет весь день затянуто облаками, в обед возможно небольшое прояснение. Порывы ветра составят до 8 м\с.

Ранее "Телеграф" писал, какой погоды следует ожидать в Украине в первый месяц весны.