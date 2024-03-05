На Киевщине черешня стала памятником природы: в чем ее особенность

Природу необходимо оберегать и ни в коем случае не относиться к ней потребительски

Представители Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ) добились того, чтобы самая старая черешня Киевщины, которой исполнилось более 100 лет, получила статус памятника природы. Дерево произростает на территории города Богуслав и с этого момента оно будет находиться под охраной закона Украины.

Черешня-долгожитель имеет обхват ствола 3,2 метра и произростает возле одного из частных домов. Подробнее о памятнике природы рассказали на официальной странице КЭКЦ в Фейсбук.

Так, в Богуславе Киевской области растет черешня, которой уже исполнилось более 100 лет. Дерево находится возле одного из частных домов, расположенных по улице Николаевской, 75.

Черешня лесная "Царица" имеет обхват ствола 3,20 метров и по предположениям специалистов КЭКЦ, является самой старой черешней Киевской области.

В 2024 году Киевский эколого-культурный центр разработал необходимую проектную документацию для заповедания черешни "Царица", которая по решению Киевского областного совета получила статус памятника природы.

С этого момента дерево находится под охраной закона Украины. За повреждение черешни или же ее уничтожение нарушители будут нести криминальную ответственность.

Черешне уже исполнилось более 100 лет

Важно понимать, что памятники природы — это единственные в своём роде, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного или искусственного происхождения.

Граница памятника природы должна обозначаться на местности информационными и предупредительными знаками установленного образца.

Памятники природы, в отличие от заповедников и национальных парков, имеют преимущественно региональное значение и охраняются теми ведомствами и организациями, на территории которых они расположены.

Самая старая черешня Киевщины растет в городе Богуслав

Для справки: Богуслав — это город в Киевской области, который входит в Обуховский район. До 2020 года был административным центром упразднённого Богуславского района. Здесь преобладают предприятия пищевой и лёгкой отраслей, есть три камнедобывающих карьера, а местность вокруг города знаменита залежами серого гранита. Раньше Богуслав был центром художественного декоративного искусства юга Киевщины, но в 1990-е годы предприятия этой отрасли были закрыты.

Самая старая черешня Киевщины растет в городе Богуслав

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