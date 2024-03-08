Как изменилась цена доллара и евро в Киеве: курс валют на 8 марта
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Английская валюта поднялась на 20 копеек
По сравнению с прошлыми сутками цена на иностранную валюту в Киеве почти не изменилась. Разница в 20 копеек на долларе США подтверждает слова экспертов о колебаниях курса на рынке.
"Телеграф" рассмотрел актуальный курс валют в Киеве.
8 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс следующим образом:
Доллар США (USD): 38,08 грн
Евро (EUR): 41,48 грн
Злотый (PLN): 9,64 грн
Фунт стерлингов (GBP): 48,55 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,29 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 38,42 грн
Евро (EUR): 41,97 грн
Злотый (PLN): 9,70 грн
Фунт стерлингов (GBP): 49,20 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,82 грн
Оптимальный курс евро и доллара в обменниках не изменился. Злотый, фунт стерлингов и швейцарский франк поднялись в цене на 10-20 копеек.
Ранее "Телеграф" писал, что доллар должен укрепиться на межбанке и наличном рынке, но в Украину поступит макропомощь. Есть вероятность, что цены на валюту из-за этого будут раскачиваться.