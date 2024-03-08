Як змінилася ціна долара та євро в Києві: курс валют на 8 березня
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Англійська валюта піднялася на 20 копійок
Порівняно з минулою добою ціна на іноземну валюту в Києві майже не змінилася. Різниця у 20 копійок на доларі США підтверджує слова експертів про коливання курсу на ринку.
"Телеграф" розглянув актуальний курс валют у Києві.
На 8 березня, Національний банк України встановив офіційний курс наступним чином:
Долар США (USD): 38,08 грн
Євро (EUR): 41,48 грн
Злотий (PLN): 9,64 грн
Фунт стерлінгів (GBP): 48,55 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,29 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 38,42 грн
Євро (EUR): 41,97 грн
Злотий (PLN): 9,70 грн
Фунт стерлінгів (GBP): 49,20 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,82 грн
Оптимальний курс євро та долара в обмінниках не змінився. Злотий, фунт стерлінгів і швейцарський франк піднялися в ціні на 10-20 копійок.
Раніше "Телеграф" писав, що долар має зміцнитись на міжбанку та готівковому ринку, але в Україну надійде макродопомога. Є ймовірність, що ціни на валюту через це будуть розгойдувати.