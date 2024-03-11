Как изменилась цена доллара и евро за выходные: курс валют на 11 марта
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Евро поднялся на 20 копеек
За выходные курс доллара в Украине почти не изменился. Прыжки вверх-вниз на несколько копеек свидетельствуют, что глобальные тренды валютного рынка не изменяются.
"Телеграф" рассмотрел актуальный курс валют в Киеве.
На 11 марта Национальный банк Украины установил официальный курс следующим образом:
Доллар США (USD): 38,14 грн
Евро (EUR): 41,69 грн
Злотый (PLN): 9,68 грн
Фунт стерлингов (GBP): 48,96 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,48 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 38,49 грн
Евро (EUR): 42,08 грн
Злотый (PLN): 9,73 грн
Фунт стерлингов (GBP): 49,48 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,87 грн
Оптимальный курс доллара в обменниках не изменился.
Покупка: 38,44 грн
Продажа: 38,54 грн
Евро, злотый, фунт стерлингов и швейцарский франк поднялись в цене на 10-20 копеек.
Ранее "Телеграф" писал, что будет с курсом доллара дальше. В феврале 2024 года международные резервы Украины снова снизились. В этот раз на 3,8% до 37,1 млрд долларов.