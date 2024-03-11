Как изменилась цена доллара и евро за выходные: курс валют на 11 марта

Евро поднялся на 20 копеек

За выходные курс доллара в Украине почти не изменился. Прыжки вверх-вниз на несколько копеек свидетельствуют, что глобальные тренды валютного рынка не изменяются.

"Телеграф" рассмотрел актуальный курс валют в Киеве.

На 11 марта Национальный банк Украины установил официальный курс следующим образом:

Доллар США (USD): 38,14 грн

Евро (EUR): 41,69 грн

Злотый (PLN): 9,68 грн

Фунт стерлингов (GBP): 48,96 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,48 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 38,49 грн

Евро (EUR): 42,08 грн

Злотый (PLN): 9,73 грн

Фунт стерлингов (GBP): 49,48 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,87 грн

Оптимальный курс доллара в обменниках не изменился.

Покупка: 38,44 грн

Продажа: 38,54 грн

Евро, злотый, фунт стерлингов и швейцарский франк поднялись в цене на 10-20 копеек.

Ранее "Телеграф" писал, что будет с курсом доллара дальше. В феврале 2024 года международные резервы Украины снова снизились. В этот раз на 3,8% до 37,1 млрд долларов.