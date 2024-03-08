В киевском ТРЦ пенсионера покусали собаки: животных здесь систематически подкармливают (фото)

Пострадавшему понадобилась помощь медиков

В Оболонском районе столицы на пожилого мужчину напали бездомные собаки, которые проживают на территории ТРЦ "Оазис". Агрессивные животные искусали прохожего за ногу и пенсионеру пришлось обратиться за помощью в больницу.

Стоит отметить, что на помощь пострадавшему никто из очевидцев не пришел. Подробнее о произошедшем рассказали в Телеграмм-канале "Жизнь.Оболонь.Киев".

Известно, что вечером в четверг, 7 марта, пенсионер после прогулки возвращался домой и шел по территории ТРЦ "Оазис", расположенного в Оболонском районе Киева над станцией метро "Героев Днепра".

Внезапно на мужчину набросились агрессивные собаки, которые начали кусать его за ногу. Животные уже длительно время проживают в ТРЦ и их здесь регулярно подкармливают.

Отмечается, что в торгово-развлекательном центре не тот момент было достаточно много людей, однако на помощь пострадавшему никто из них не пришел.

В результате нападения собак мужчина получил травму ноги и вынужден был обратиться за помощью к медикам.

У мужчины сильно покусана нога

Также отмечается, что родные пострадавшего собираются пойти в ТРЦ и устроить "разборки" с охраной и с администрацией торгового комплекса.

"Никто, ни из людей, ни из охраны, никак не отреагировал. Дедушка на данный момент уже дома, после больницы. Сегодня родные пострадавшего будут разбираться с охраной и с администрацией торгового комплекса", — сообщается в соцсети.

Стоит отметить, что на территории ТРЦ "Оазис" постоянно проживают бездомные собаки, которых здесь регулярно подкармливают. В последнее время киевляне стали все чаще жаловаться на то, что животные сбиваются в стаи, гавкают на прохожих и ведут себя пугающе.

"В ТЦ "Оазис" действительно есть проблема с проживанием там собак. Раньше это были эпизодические случаи, но уже несколько месяцев собаки живут там постоянно. Они регулярно лают и пристают к людям. Это выглядит не как ТЦ в Киеве, а как полный трэш. Всем зоозащитникам и активистам предлагают забрать собак себе", — пишут в социальных сетях киевляне.

В ТРЦ "Оазис" подкармливают собак

Однако нашлись и те, кто начал защищать животных — люди пишут о том, что собаки в ТРЦ достаточно дружелюбные и мужчина, скорее всего, сам спровоцировал нападение.

"Эти собаки спокойные всегда. Что-то не верится, что тот дедушка не толкнул/крикнул на них первый", — отмечают пользователи соцсети.

В любом случае киевлян предупреждают о потенциальной опасности, которая может исходить от бездомных собак, которые поселились на территории ТРЦ "Оазис", расположенном на проспекте Оболонском 47/42 над станцией метро "Героев Днепра".

ТРЦ "Оазис" располагается над станцией метро "Героев Днепра"

Что делать, если вас укусила собака

Примерно 1 из 5 укусов собак нуждается в лечении. Обязательно обращайтесь к врачу при укусе собаки, даже если видимых повреждений от этого нет, например, если укусила собака через штаны.

Укусы собак могут вызвать ряд осложнений. Примерно в 50% укусов собак заносятся бактерии, в том числе стафилококки, стрептококки и пастереллы, а также капноцитофаги. К другим осложнениям относятся: бешенство, столбняк, повреждение нервов или мышц, переломы костей, рубцы и многое другое.

Первая помощь при укусе собаки

Перед тем как обрабатывать рану антисептиком, ее нужно тщательно вымыть, используя для этого воду и мыло, причем лучше, если мыло будет хозяйственным.

Если ваша кожа была повреждена, промойте пораженный участок теплой водой с мылом и осторожно нажмите на рану, чтобы вызвать небольшое кровотечение. Это поможет избавиться от микробов.

Не стоит использовать для обработки раны спирт, водку, зеленку и др. К таким антисептикам можно прибегнуть лишь тогда, если под рукой не будет перекиси водорода. Именно с ее помощью лучше обрабатывать укус.

После этого на место укуса желательно наложить тугую марлевую повязку и обратиться к врачу. Ну а, если на месте раны возникло сильное кровотечение, не теряйте времени и вызывайте скорую помощь.

Все раны от укусов собак, даже незначительные, следует проверять на наличие признаков инфекции до тех пор, пока они полностью не заживут. Часто проверяйте рану от укуса, чтобы увидеть, не стала ли она красной, вздутой или горячей.

Если состояние раны ухудшится, вы почувствуете боль или поднимется температура, немедленно обратитесь к врачу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Оболонском районе столицы, по предположениям местных жителей, могут орудовать догхантеры — люди, которые целенаправленно занимаются отравлением животных. Здесь предположительно разлили неизвестный яд, жертвами которого уже стало несколько собак.