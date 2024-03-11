Як змінилася ціна долара та євро за вихідні: курс валют на 11 березня
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Євро піднявся на 20 копійок
За вихідні курс долара в Україні майже не змінився. Стрибки вгору-вниз на декілька копійок свідчать, що глобальні тренди валютного ринку не змінюються.
"Телеграф" розглянув актуальний курс валют у Києві.
На 11 березня, Національний банк України встановив офіційний курс наступним чином:
Долар США (USD): 38,14 грн
Євро (EUR): 41,69 грн
Злотий (PLN): 9,68 грн
Фунт стерлінгів (GBP): 48,96 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,48 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 38,49 грн
Євро (EUR): 42,08 грн
Злотий (PLN): 9,73 грн
Фунт стерлінгів (GBP): 49,48 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,87 грн
Оптимальний курс долара в обмінниках не змінився.
Купівля: 38,44 грн
Продаж: 38,54 грн
Євро, злотий, фунт стерлінгів і швейцарський франк піднялися в ціні на 10-20 копійок.
Раніше "Телеграф" писав, що буде з курсом долара далі. В лютому 2024 року міжнародні резерви України знову знизились. Цього разу на 3,8% до 37,1 млрд доларів.