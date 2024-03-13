Годовщина Куреневской катастрофы в Киеве: почему в СССР игнорировали возможную опасность

До самого последнего момента советские власти не воспринимали угрозу катастрофы всерьез

Сегодня, 13 марта, в Киеве чтят память погибших во время Куреневской трагедии — техногенной катастрофы, которая ровно 63 года назад унесла жизни свыше 150 человек и еще тысячи жителей столицы оставила без крыши над головой. В тот страшный день в результате размыва дамбы тонны пульпы из Бабьего Яра затопили район Куренёвку и привели к ужасающим последствиям.

Советская власть тогда намеренно предпочла проигнорировать угрозу разрушения, хотя о таком риске было известно по крайней мере за несколько месяцев. Последствия же трагедии пытались приуменьшить и тщательно "корректировали" данные о жертвах.

Редакция "Телеграфа" решила вспомнить, что же произошло 13 марта 1961 года в Киеве и восстановить ход событий.

Что предшествовало Куреневской катастрофе

В 1950 году возникла необходимость очистки карьеров Петровских кирпичных заводов от непроизводственных грунтов. В марте этого же года руководство Киева постановило транспортировать эти грунты гидромеханическим способом, в виде пульпы, и замыть ими отроги Бабьего Яра.

При этом, по официальной версии, преследовались две цели: очистить карьеры от непроизводственных грунтов и ликвидировать глубокий овраг (длиной 2,5 км и глубиной свыше 50 м) в черте города, который являлся одним из самых больших в Киеве.

Спасательные работы длились сутками

Таким образом хотели благоустроить территорию, прилегающую к Сырецкому жилищному массиву и улучшить транспортное сообщение между районами Куренёвка и Лукьяновка. Для создания плоского рельефа побочный продукт работы кирпичных заводов предлагалось вывести в отроги Бабьего Яра в виде пульпы – грязевой песчано-глинистой массы.

В декабре 1952 года Киевский горисполком выдал разрешение приступить к намыву отрога №3. Замыв Бабьего Яра продолжался около 10 лет и за это время было намыто свыше 4 млн м³ грунта. Общая площадь намыва составила около одного 1 км².

Разборы завалов

Намыв выполнялся на высоте от 40 до 60 м над уровнем жилого массива Куреневка. Пласт достигал 30 м, но вместо бетонной дамбы строители возвели земляную, которая не соответствовала ни изначальному проекту, ни нормам безопасности. Впоследствии были выявлены многочисленные отклонения от проектной технологии работ, а сам проект подвергся критике.

Затопленные дома по улице Фрунзе

В феврале 1957 года Специнспекция Подольского района Киева отметила постоянное аварийное состояние водоотвода из Бабьего Яра, вследствие чего происходило подтопление прилегающих территорий, особенно в зимнее время.

Однако информация об угрозе разрушения дамбы была проигнорирована советскими властями, хотя о таком риске было известно по крайней мере за несколько месяцев. "Паникерам", которые же осмеливались докладывать о возможной трагедии, угрожали арестом.

Частный сектор был практически полностью уничтожен

День Куреневской трагедии

Около 9.20 утра 13 марта 1961 года произошёл прорыв дамбы, удерживавшей насыщенный водой грунт в овраге. В результате этого около 600 тыс. м³ разжиженного грунта хлынуло на район Куренёвки, образовав вал высотой в момент прорыва 8—10 метров, а на выходе из оврага в район жилой застройки — около 4 метров.

Этот вал жидкой грязи двигался со скоростью 3—5 м/с и накрыл жилые кварталы вместе с транспортом и пассажирами площадью около 30 гектар между улицами Фрунзе (ныне Кирилловская) и Новоконстантиновской.

Поток разжиженного грунта хлынул на район Куренёвки

В результате трагедии была затоплена территории трамвайного депо имени Красина, экспериментального завода "Укрпромконструктор", строительный двор управления капитальных ремонтов горисполкома и стадион "Спартак". Растёкшаяся пульпа покрыла большую часть пострадавшей территории слоем от 0,5 до 4 метров.

Ситуацию усугубило то, что вовремя не была передана команда отключить энергоснабжение, и поэтому в трамвайном парке было значительное число погибших от поражения электрическим током.

Последствия катастрофы просто ужасают

На газовой подстанции, которая стояла над канавой со стороны Кирилловской церкви, мгновенно вспыхнул пожар. Вечером слой жидкой грязи на улице Фрунзе оставался на уровне 20—40 см. Солдаты разгребали завалы, чтобы откопать погибших.

Многие горожане хотели помочь, но их не допускали — место трагедии оцепили плотным кольцом милиции. Чтобы окончательно все расчистить потребовалось несколько недель.

Техногенная катастрофа наделала бед в столице

Власти знали об опасности, но ничего не предприняли

Причиной трагедии стала ненадежная земляная дамба, которая перегораживала Бабий Яр, куда 10 лет сливали пульпу с Петровских кирпичных заводов. Городских чиновников не волновало, что они заливают грязью места массовых захоронений киевлян, расстрелянных во время оккупации – просто так было дешевле, чем вывозить.

Как рассказывали местные жители, все в округе знали, что дренажная система не справлялась с отводом избыточной жидкости и через дамбу просачивается вода – зимой все прилегающие территории регулярно затапливало. Но никто не принял угрозу всерьез, даже когда буквально за несколько дней до трагедии городские службы начали укреплять дамбу бетонными конструкциями.

Работы по откапыванию трамвая и троллейбуса

Киевские газеты писали в начале 90-х годов, что дамба начала протекать еще в первых числах марта. Жители Куреневки предупреждали городские власти о ее плачевном состоянии задолго до трагедии — но тогдашний председатель горисполкома Алексей Давыдов распорядился не пропускать горожан, которые приходили с жалобами, мол, ничего серьезного нет, хватит сеять панику.

Военные расчищали улицы

По информации Института Национальной памяти Украины, советская власть проигнорировала угрозу разрушения дамбы, хотя о таком риске было известно по крайней мере за несколько месяцев. "Паникерам", которые докладывали о возможной трагедии, угрожали арестом. После затопления Куреневки пульпой, в Киеве на несколько дней отключили междугороднюю связь.

Остатки частного сектора

Впервые открыто почтили жертв катастрофы работники КП "Киевпастранс" в 1991 году — возле Подольского трамвайного депо. А через три года здесь открыли памятный знак, на стеле которого выгравированы фамилии всех погибших.

Стела возле проходной трамвайного депо с именами погибших сотрудников

Количество погибших и масштабы разрушений

Куреневская трагедия была техногенной аварией локального характера, которая, впрочем, отражала типичные советские практики: производственные планы дороже человеческой жизни, цель оправдывает средства, конъюнктурная память о жертвах войны и так далее.

Согласно официальному отчёту с пометкой "для служебного пользования", в результате аварии разрушено было 68 жилых и 13 административных зданий. Непригодными для жилья оказались 298 квартир и 163 частных дома, в которых проживало 353 семьи общей численностью 1228 человек.

Согласно докладу, на 25 марта погибших насчитывалось 137 человек, включая троих умерших в больницах, ещё 8 человек числилось пропавшими без вести в районе катастрофы.

Разрушенные дома и детский сад

Уже 31 марта в газете "Вечерний Киев" был опубликован отчёт комиссии по расследованию катастрофы, в котором в котором были приведены такие цифры:

145 человек погибли;

143 получили ранения разной тяжести;

8 человек числилось пропавшими без вести;

68 жилых зданий и 13 админзданий были разрушены;

298 квартир и 163 частных дома оказались непригодными для жилья;

353 семьи остались без крыши над головой.

Экспертная комиссия сделала вывод, что катастрофа произошла из-за ошибок в проекте дамбы, которые не были своевременно выявлены экспертизой, и нарушениями во время строительных работ. В результате произошедшего значительный отрезок улицы Фрунзе, прилегающий к Куреневскому парку, трамвайному депо и стадиону "Спартак", пришлось отстраивать заново.

Построенные военными временные деревянные мостики

Стоит отметить, что сразу после катастрофы в Киеве, а затем и за его пределами, начали распространяться слухи о том, что в результате катастрофы погибло до 2 тысяч человек и более.

Распространители слухов нередко ссылались на сообщения, якобы переданные иностранными радиостанциями.

В спасательных работах участвовали военнослужащие Киевского гарнизона

Два сообщения по радио, сделанные 16 и 18 марта, в отношении человеческих жертв базировались на текущих отчётах о количестве обнаруженных тел и, таким образом, содержали лишь предварительные неполные сведения о численности погибших, о чём в сообщениях умалчивалось.

В конечном результате эти сообщения усилили недоверие общественности к официальным сведениям о количестве жертв катастрофы, но достоверных данных о том, что количество погибших во время Куреневской трагедии достигало нескольких тысяч, на данный момент — нет.

На переднем плане стадион "Спартак"

По материалам "Википедии".

Ранее "Телеграф" расказывал о том, что в Киеве прозвучала 1000-я тревога. Ее длительность — 1165 часов и 26 минут. Это более 48 дней непрерывных тревог или же более полутора месяцев жизни в укрытиях.