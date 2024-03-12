"Более полутора месяцев жизни в укрытиях": в Киеве прозвучала 1000-я тревога

Мы закалились. Мы стали сильнее, Попко

Сегодня, 12 марта, в Киеве прозвучало несколько тревог. Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в столице раздалось 1000 воздушных тревог.

Длительность 1165 часов и 26 минут. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Это более 48 дней непрерывных тревог… Более полутора месяцев жизни в укрытиях", — отметил он.

Напоминаем, по территории Украины распространилась воздушная тревога. Сразу несколько угроз наблюдалось в разных направлениях. По данным мониторинговых чатов, была зафиксирована угроза применения ракет с баллистической траекторией полета, а также угроза применения авиационного вооружения тактической авиацией.

Дважды объявляли воздушную тревогу в большинстве регионов Украины. В некоторых областях, в частности, в Киеве, уже был отбой.

Ранее "Телеграф" писал о последствиях ракетной атаки на Киев. Погибли более 10 человек.