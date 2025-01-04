Две области уже надо готовить к обороне: экс-комбриг рассказал о проблемах ВСУ (видео)

Украине стоит начать проводить системные реформы, если она не хочет потерять государственность, говорит экс-комбриг

Украинские военнослужащие сталкиваются с серьезными проблемами, пока оккупанты продолжают продвижение. При этом есть основания полагать, что в настоящее время необходимо готовить к обороне Запорожскую и Днепропетровскую области.

Об этом рассказал бывший командир 53-й бригады Анатолий Козел в интервью UkrainianWitness. По его словам, ситуация на поле гораздо сложнее, чем принято считать.

"У нас тотальный обман на всех уровнях идет, начиная с самого низа и до самого верха, то есть уже верховный главнокомандующий получает искаженную там до 100% информацию", — говорит он.

Проблемы на фронте

По его словам, примерно 30% обороны фронта, это незащищенные участки, через которые россияне могут просачиваться в тылы. По его словам, исправить ситуацию можно лишь полной сменой системы обороны и переходом к маневренной обороне.

Козел также критически оценил действия руководящей верхушки украинской армии.

"Начиная с 22-го года наш генералитет бездарно потерял лучший элитный боевой потенциал пришедших в армию мотивированных патриотических украинцев. Понимаете? Бездарными лобовыми атаками это происходило", — сказал он.

По его словам, "отсутствие адекватного командования" демотивирует солдат.

Проблемы с мобилизацией

Козел негативно оценивает решение снять всех опытных военкомов и заменить их новыми людьми. Он отмечает, что новые военкомы не имели опыта в этой отрасли, что привело к срыву мобилизации.

Отсутствие своевременного пополнения приводит к истощению сил боевых бригад. Экс-комбриг отмечает, что эту проблему можно было бы решить введением "адекватной ротационной системы", где одна бригада будет воевать, вторая вести подготовку, а третья отдыхать.

Также Козел раскритиковал процесс подготовки новых военнослужащих в армии.

"У нас на фронте очень много мобилизованных, которые вообще не стреляют. Вот есть позиция, там сидит пять человек, а мимо нее спокойно проходят враги. Почему? Потому что они там в подвальчике забились, закрылись и сидят. Понимаешь, люди не стреляют, они морально не готовы", — сказал он и добавил, что это говорит о нехватке боевой подготовки.

По его словам, это связано с тотальным дефицитом патронов и гранат. Как на фронте, так и в учебных центрах.

Дальнейшие перспективы

По словам экс-комбрига, уже сейчас надо готовить новые направления к обороне, в противном случае противник может быстрыми темпами продвинуться на сотни километров.

"Днепропетровская область, Запорожская область. Херсон. Херсон сейчас нужно полностью готовить к оборонной операции… Если противник сделает себе там, в Херсоне, плацдарм, то это уже правый берег Днепра", — сказал он.

При этом он добавил, что реформы надо проводить уже сейчас, иначе Украина рискует потерять национальность и государство.

Однако он отметил, что война еще не проиграна, а шансы на победу еще есть.

"Надежда есть, шанс есть, но надо перестать бороться с людьми, которые озвучивают проблемы. Надо перестать лгать самим себе, мы не двигаемся вверх, мы не прогрессируем. Мы регрессируем — вот проблема, но есть шанс. Шанс всегда есть, потому что Бог на стороне Украины", — сказал он.

Напомним, ранее аналитики рассказали, какую площадь Украинской территории захватили россияне в 2024 году.