Цены вернулись на довоенный уровень: сколько стоит в Киеве однокомнатная квартира

Самые дорогие квартиры в столице, традиционно, продаются в Печерском районе

В Киеве продолжает наблюдаться стабильное удорожание стоимости жилья. Это касается как первичного, так и вторичного рынка недвижимости. Эксперты отмечают, что цены на недвижимость уже сравнялись с теми, которые были зафиксированы до начала войны и продолжают постепенно расти.

В целом, цена на квартиру в столице зависит от расположения и уровня комфорта. О состоянии рынка недвижимости в Киеве подробнее рассказали на официальном сайте ЛУН.

Так, средняя цена 1-комнатной квартиры на вторичном рынке столицы составляет в среднем 68 тысяч долларов США. Наиболее дорогое жилье на "вторичке" продается в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах.

К примеру, 1-комнатная квартира на Печерске обойдется покупателям в 126 тысяч $, в Шевченковском — 80 тысяч $, а в Голосеевском 69 тысяч $.

На вторичном рынке самые "дешевые" квартиры продаются в Оболонском (54 100 $), Святошинском (48 000 $) и Деснянском (43 000 $) районах Киева.

Самые дорогие квартиры продаются на Печерске

Стоимость квартиры на "вторичке" зависит не только от района в котором она расположена, но и оттого, сделан ли в ней ремонт.

К примеру, 1-комнатная квартира с ремонтом на вторичном рынке будет стоить на 5 — 20 тысяч $ дороже, чем без него.

Квартиры с ремонтом стоят дороже, чем без него

Квратиру без ремонта можно купить на 5-20 тысяч $ дешевле

Стоит отметить, что в разрезе всех объявлений о продаже недвижимости средняя цена 1-комнатной квартиры на вторичном рынке столицы составляет в среднем 68 тысяч долларов США

Однако, судя по ценам в объявлениях с уже проданными квартирами, однушку на "вторичке" реально купить в столице за 55 тысяч долларов США.

Средняя цена квартир на "вторичке"

На первичном рынке недвижимости в Киеве наблюдается удорожание стоимости квартир. Так, за метр квадратный в новостройке в марте 2024 года просят в среднем 49 000 гривен.

Для понимания, в марте-апреле 2023 года застройщики просили 48 000 гривен за м².

Средняя цена однушки на "первичке"

Самые дорогие 1-комнатные квартиры на "первичке" традиционно продаются в Печерском, Шевченковском, Подольском и Голосеевском районах.

В Печерском районе Киева придется отдать за метр квадратный в новостройке 85 900 гривен, в Шевченковском районе — 60 600 гривен, в Подольском районе — 59 800 гривен, а в Голосеевском — 50 900 гривен.

Наиболее низкие цены за метр квадратный в новостройке зафиксированы в Дарницком (41 000 гривен) и Деснянском (38 400 гривен) районах Киева.

Самые дорогие квартиры продаются на Печерске

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве составляет в среднем 12-13 тысяч гривен в месяц. Цена зависит от района, расположения дома и уровня комфорта.

Цена аренды однушки в Киеве составляет около 13 тысяч гривен в месяц

Дороже всего арендовать 1-комнатную квартиру, которая располагается в Печерском (28 700 гривен), Шевченковском (18 000 гривен) и Голосеевском (15 000 гривен) районах Киева.

Самые же доступные для аренды однушки можно найти в Днепровском (11 000 гривен), Святошинском (10 000 гривен) и Деснянском (7 000 гривен) районах столицы.

Стоимость аренды однушек в Киеве по районам

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве продают шикарную квартиру за 6 миллионов долларов. Роскошные апартаменты расположены в одном из самых живописных уголков города на территории ЖК Diamond Hill.