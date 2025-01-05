Пенсионера могут лишить выплаты в нескольких случаях – перечень причин

После отмены выплаты можно возобновить

Некоторые пенсионеры могут отменить выплаты в определенных случаях. В частности, среди них и пребывание за границей, не зря же эта категория населения должна проходить регулярную идентификацию.

Детальнее о причинах отмены пенсии рассказало издание "На пенсии". Там отмечают, что основными причинами являются:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

если пенсионер проживает за границей;

по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

в случае смерти пенсионера, признание его без вести пропавшим или оглашение умершим в установленном законом порядке;

если пенсия не была получена в течение шести месяцев подряд;

если пенсионер не прошел процедуру физической идентификации;

в других случаях, предусмотренных законом.

Как возобновить выплаты

Чтобы выплаты возобновили пенсионеру, необходимо обратиться в Пенсионный фонд с паспортом и подать соответствующее заявление.

Ранее "Телеграф" писал, что в начале 2025 года изменилось требование о наличии стажа, чтобы выйти на пенсию. Теперь, чтобы выйти на отдых в 60 лет мужчинам и женщинам необходимо будет иметь 32 года стажа.