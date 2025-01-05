Пенсионера могут лишить выплаты в нескольких случаях – перечень причин
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После отмены выплаты можно возобновить
Некоторые пенсионеры могут отменить выплаты в определенных случаях. В частности, среди них и пребывание за границей, не зря же эта категория населения должна проходить регулярную идентификацию.
Детальнее о причинах отмены пенсии рассказало издание "На пенсии". Там отмечают, что основными причинами являются:
- если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;
- если пенсионер проживает за границей;
- по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;
- в случае смерти пенсионера, признание его без вести пропавшим или оглашение умершим в установленном законом порядке;
- если пенсия не была получена в течение шести месяцев подряд;
- если пенсионер не прошел процедуру физической идентификации;
- в других случаях, предусмотренных законом.
Как возобновить выплаты
Чтобы выплаты возобновили пенсионеру, необходимо обратиться в Пенсионный фонд с паспортом и подать соответствующее заявление.
Ранее "Телеграф" писал, что в начале 2025 года изменилось требование о наличии стажа, чтобы выйти на пенсию. Теперь, чтобы выйти на отдых в 60 лет мужчинам и женщинам необходимо будет иметь 32 года стажа.