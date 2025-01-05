Ситуация с СОЧ в армии: срок добровольного возвращения могут продлить

Для работы по возвращению военных на службу следует привлечь рекрутеров из успешных боевых подразделений

В Украине могут продлить срок добровольного возвращения на военную службу после самовольного оставления части (СОЧ). Действующий срок истек 1 января 2025 года.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук. Она подтвердила, что этот вопрос сейчас обсуждается в парламенте.

"Идея в том, чтобы продлить этот срок (на сколько именно — это предмет обсуждения). Итак, это пока только идея, но мы уже начали обсуждать это с оборонным комитетом ВРУ. Спасибо Председателю комитета Александру Завитневичу за оперативность", – сказано в сообщении.

Верещук предположила, что для работы по возвращению военных на службу следует привлечь рекрутеров из успешных боевых подразделений. Если у них получается это делать, не стоит им мешать.

"Если у кого-то получается успешно вернуть бойца в строй, ну так надо дать людям работать и всячески поддержать. К слову, не допускать ситуации, когда подразделение договорилось забрать человека после СОЧ к себе, а его направляют в другое подразделение", — добавила заместитель председателя. ОПУ.

Напомним, 29 ноября 2024 вступил в силу закон "О внесении изменения в главу XII "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" об условиях продления военной службы во время действия военного положения отдельным категориям военнослужащих".

Его положения, в частности, предусматривают, что военнослужащим, впервые осуществившим СОЧ или дезертировавшим, и впоследствии выразившим готовность продлить военную службу, командир (начальник) воинской части не позднее 72 часов со дня их прибытия в воинскую часть или места прохождения службы продолжает соответственно военную службу, действие контракта, а также возобновляет выплату денежного и продовольственного, вещевого, других видов обеспечения. При этом действие закона распространяется только на военнослужащих, которые вернутся до 1 января 2025 года. Будет ли продлен этот срок – пока неизвестно.

Ранее "Телеграф" писал, как часто военные возвращаются на службу после СОЧ. Командование ВСУ рассчитывает на дальнейшее улучшение ситуации.