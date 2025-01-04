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Раз в год или пять? Юрист объяснила, как часто украинцы должны проходить ВВК

Автор
Игорь Тимофеев
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Коллаж "Телеграфа"

Медосмотр военнообязанных проводится по решению руководства ТЦК

Во время действия военного времени справка военно-врачебной комиссии (ВВК) о состоянии здоровья военнообязанного украинца действительна только год, однако это вовсе не означает, что гражданин по собственной инициативе должен посещать терцентр комплектования и соцподдержки.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала Наталья Опольская — доктор юридических наук, руководитель "Адвокатского бюро Наталии Опольской". Она помогла разобраться в нюансах отечественного законодательства.

Больше читайте на публикации на сайте "Телеграф": "Обязательная ВВК до 5 февраля: кому, когда и как ее проходить? Юрист ответила на все вопросы".

Юрист объяснила, что, согласно п.3.1. приказа Минобороны №402 от 14.08.2008, медосмотр военнообязанных проводится по решению руководителей ТЦК.

— Контроль за направлением и прохождением военнообязанных медицинского осмотра ВЛК возлагается на руководителя соответствующего ТЦК и СП. П. 3.2 предусматривает, что повторное медицинское освидетельствование военнообязанных проводится один раз в 5 лет, — говорит адвокат.

Однако она обращает внимание, что п. 69 постановления КМУ №560 от 16.05.2024 предусматривает, что в случае прохождения резервистами и военнообязанными медицинского осмотра во время мобилизации и/или военного положения срок действия справки с заключением о пригодности к военной службе составляет один год. То есть, в процессе мобилизации и в период действия военного положения, справка ВВК считается действующей в течение одного года.

— Анализируя эти нормы, можно сделать вывод, что медицинский статус военнообязанного, определяемый справкой ВВК о пригодности к военной службе, действителен в течение одного года. Однако обязанность проходить ВВК корреспондируется с обязанностью ТЦК и СП направить лицо на прохождение ВВК и без сведений о направлении такого лица на ВВК привлечь к административной ответственности военнообязанного за неактуальные данные ВВК не представляется возможным, — заключает Наталья Опольская.

Она подчеркнула: если лицо последний раз проходило ВВК два года назад и отказалось от направления или же не явилось в соответствии с его требованиями, это является нарушением мобилизационного законодательства. За такие действия предусмотрен штраф от 17 000 грн.

— ТЦК имеют право направлять на ВВК не чаще раза в год в условиях военного положения, — подытожила руководитель адвокатского бюро.

Ранее юрист объяснила "Телеграфу", когда ограниченно пригодный к службе может проигнорировать ВЛК.

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#Мобилизация #ВВК #ТЦК #Наталья Опольская