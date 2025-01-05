Может ли мужчина получить отсрочку, если жена беременна третьим ребенком

Адвокаты объяснили, опираясь на законодательство

Среди причин отсрочки от мобилизации для военнообязанных мужчин наличие трех несовершеннолетних детей. Однако касается ли это тех случаев, когда женщина только беременна третьим ребенком?

Как отмечают в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры", это не является основанием для отсрочки. Соответствующее зафиксировано в законодательстве.

"Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 июня, изменились правила военного учета и отсрочки от мобилизации военнообязанных мужчин и женщин. Отдельно в законе указано, что отсрочку могут получить мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18. Но отмечается, что факт беременности напрямую не является основанием для отсрочки в призыве, а только наличие 3 детей", — объясняют адвокаты.

Они добавляют, что в новом законе о требованиях к военнообязанным и не подлежащим мобилизации есть отдельные пункты о количестве детей и их статусе, на основе которых можно рассчитывать на получение отсрочки от призыва. При наличии трех и более детей, находящихся на иждивении мужчины, и не достигших 18-летнего возраста, есть право на получение отсрочки.

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