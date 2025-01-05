"Теперь все правила другие": Украина угрюмо готовится к переговорам, которые Трамп попытается вести с Путиным

Сейчас нет никаких признаков того, что Киев или Москва готовы к уступкам

2025 пик начинается для Украины президентством в США Дональда Трампа, ранее заявлявшего, что планирует прекратить войну в Украине. Украина готовится к переговорам, которые попытается вести Трамп, хотя Киев совсем не настроен на какие-либо существенные уступки российскому режиму.

Об этом пишет издание The Guardian. Газета напомнила, что отставной генерал Кит Келлог стал спецпредставителем Трампа по Украине, и это, пожалуй, лучший выбор, который мог бы произойти, учитывая антиукраинскую и пророссийскую позицию многих других персонажей из окружения избранного президента США.

"Келлог уже посещал Украину во время войны и собственными глазами видел результаты российской войны. Украинские чиновники считают, что эти визиты часто коренным образом меняли взгляды западных политиков на конфликт. До своего назначения Келлог предлагал политику угроз отрезать поставки вооружения Украине, если она откажется вести переговоры с Россией, но увеличить их, если Россия не согласится на переговоры. В последние дни он критиковал атаки России на Украину, но также упрекал Украину за такие действия, как убийство российского генерала в Москве", — говорится в материале.

Претензии США на "справедливую борьбу" между странами, одна из которых гораздо больше и сильнее другой, вызвали обеспокоенность и ярость в Киеве, а также удивление и опасение ряда украинских партнеров в Европе. Там считают, что это, безусловно, несправедливая претензия, учитывая российскую агрессию против Украины и другие условия.

С другой стороны, Украине необходимо изменение динамики. РФ ведет наступление, украинской армии не хватает людей. Администрация Байдена вызывает в Украине только разочарование из-за своей медлительности, принятия решений поэтапно и с огромным опозданием. Именно поэтому Киев тихо приветствует президентство Трампа, хотя понимание, что ситуация тяжелая – период политической неопределенности и турбулентности пришелся на трудные дни.

"Это чуть-чуть похоже на то, когда вы играете в видеоигру, и вы потратили много лет на продвижение по уровням и, наконец, знаете, как в ней ориентироваться… Теперь все правила другие, и будет трудно изучить их заново", — пояснил изданию источник в Киеве.

Украина готовится к переговорам, которые Трамп попытается вести с Путиным. Сейчас нет никаких признаков того, что Киев или Москва готовы к уступкам. Владимир Путин хочет закрепить и присвоить территорию, которую он уже контролирует и ту, которую объявил "российской". Кроме этого, Кремль продолжает выдвигать свои заявления о "нейтралитете Украины", "разоружении" и "денацификации". Понятно, что Украина никогда не примет ни одного пункта этих требований.

Украина также признает, что некоторые "болезненные компромиссы" возможны, но Киев требует значимых гарантий безопасности: вступления в НАТО, или западных миротворцев на линии разграничения. Не похоже, чтобы Украина была готова отказаться от любого из своих условий.

"Гарантии безопасности Запада будут решающими в любых мирных переговорах. Без этих гарантий, что помешало бы Путину снова вторгнуться через несколько лет?", – сказал изданию отставной западный чиновник, поддерживающий контакты с Киевом.

Напомним, издание Financial Times опубликовало прогноз на 2025 год, в котором также есть блок об отношениях России и Украины. А точнее, будет ли мир между этими странами.

Ранее "Телеграф" рассказывал и о том, что Newsweek поделился прогнозами по Украине на 2025 год. По их мнению, после того, как Дональд Трамп вступит в должность 20 января, его администрация будет оказывать давление на обе стороны с целью поиска компромисса.