Россияне приближаются к Днепропетровской области: аналитик рассказал, когда там могут начаться бои

Аналитик сомневается, что россиян удастся остановить

С каждым днем россияне подходят все ближе к административной границе Днепропетровской области. Такими темпами, война может перекинуться туда уже в ближайшие недели, поскольку россиянам осталось преодолеть чуть больше 7 километров.

Об этом рассказал военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке. Речь идет о российских силах к юго-западу от Покровска.

"Только с начала года российская армия захватила восемь деревень к югу от стратегически важного города Покровск и, похоже, её продвижение уже не остановить", — говорит он.

По его словам, россияне пытаются обойти город, вместо того, чтобы штурмовать его в лоб.

Рёпке говорит, что оккупанты "практически не встречают сопротивления на земле", хотя и постоянно подвергаются атакам украинских дронов. Также он считает, что ВСУ способны лишь замедлить продвижение оккупантов, но не остановить его.

Аналитик считает, что бои в Днепропетровской области могут начаться уже в ближайшие недели.

Напомним, ранее аналитики рассказали, какую площадь Украинской территории захватили россияне в 2024 году.