Еще до вторжения: Блинкен рассказал, когда США начали вооружать Украину

В Вашингтоне говорят, что задолго до вторжения понимали, что оно произойдет

Союзники Украины начали поставлять ей большое количество оружия еще осенью 2021 года. Когда было понимание, что война неизбежно начнется, США передали украинской армии ПЗРК Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

Об этом рассказал глава Государственного департамента США Энтони Блинкен в интервью The New York Times. По его словам, первые партии поступили в сентябре, а затем были поставки в декабре.

"Начиная с сентября, а затем снова с декабря, мы тихонько доставили Украине много оружия, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое для самообороны. Такие вещи, как Stinger, Javelin, которые сыграли важную роль в том, чтобы не дать России захватить Киев, захватить страну, стереть ее с карты и это помогло действительно отбросить россиян назад", — сказал Блинкен

Он также добавил, что до начала войны провел множество встреч, в том числе и с главой российского МИД Сергеем Лавровым, чтобы найти способы предотвратить вторжение.

Государственный секретарь говорит, что с тех пор Вашингтон пытался использовать любые инициативы, чтобы завершить войну на справедливых условиях.

"К сожалению, по крайней мере до этого момента мы не видели никаких признаков того, что Россия действительно готова к взаимодействию. Я надеюсь, что это изменится", — подчеркнул Блинкен.

Он отметил, что лишь украинцы могут решать, как и на каких условиях завершать войну, однако добавил, что Украина вряд ли откажется от своих территорий, а амбиции России будут выходить далеко за пределы достигнутого.

"Поэтому для того, чтобы любое прекращение огня, которое будет достигнуто, действительно было прочным, критически важно убедиться, что у Украины есть потенциал в будущем сдерживать дальнейшую агрессию", — сказал он.

Соединенные Штаты Америки выделят Украине 15 млрд долларов. Эти средства обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов.