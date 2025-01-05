В Украину идет настоящая зима, но ненадолго: какой будет погода 5 января

Холода продержатся недолго

В воскресенье, 5 января, погода в Украине будет напоминать зимнюю. Однако холода надолго не задержатся и уже с 7 января "весна" вернется в страну.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. В дневное время суток температура воздуха будет удерживаться на уровне -2…+3 градусов, а вот ночью возможны морозы до -8 градусов.

Синоптики отмечают, что на большей части территории страны стоит ждать сухую, но облачную погоду, однако осадки возможны в некоторых местах в центре и на западе.

При этом температурные колебания и сырость могут привести к возникновению гололеда.

Наиболее сильные морозы ожидаются в западных областях, в то время, как на юге они будут не настолько значительными.

Ночные морозы будут сохраняться и в понедельник, но днем станет теплее. Вместе с тем в понедельник в Украину также придут существенные осадки в виде мокрого снега.

Ситуация стабилизируется 7 января, когда столбики термометра и вовсе поднимутся до +10 градусов не только на юге, но и на западе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в первые дни нового 2025 года из-за теплой зимней погоды в Запорожье зацвела сакура.