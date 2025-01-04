Когда Трамп и Путин проведут встречу: в Германии озвучили сроки

Немецкий депутат рассказал, когда пройдут переговоры

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным может состояться в марте. При этом канцлер Германии Олаф Шольц может съездить в Москву еще раньше.

Об этом сообщил в соцсети X депутат Бундестага от оппозиционной партии "ХДС" Роберт Кизеветтер. По его словам, все возможные соглашения и договоренности, которые будут достигнуты во время этих встреч, будут в ущерб Украине.

"Усиливаются признаки того, что федеральный канцлер Шольц посетит Москву или встретится с Путиным до 23 февраля… Встреча Трампа и Путина в настоящее время запланирована на март", — написал он.

По его словам, Россия находится в тяжелом экономическом и социальном положении, однако Германии необходимо идти навстречу Украине, поскольку ее состояние еще хуже.

Также он отметил, что если разговоры о заморозке конфликта в Украине будут воплощены в силу, то это будет значить приостановку действия положений Парижской хартии на 10-20 лет. Этот документ, в частности, заложил принцип уважения территориальной целостности и суверенитета стран Европы, а также закончил эпоху разделения континента на Запад и Восток.

Как сообщалось ранее, 22 декабря 2024 года Трамп заявил, что Путин очень хочет с ним встретиться. При этом 26 декабря Лавров заявил, что Москва готова пойти на диалог с администрацией Трампа по обсуждению перемирия и прекращению войны в Украине.