Мало натерпелась? Суд годами не ставит точку в громком деле об изнасиловании на Закарпатье

Справедливости юная жительница Закарпатья ждет уже несколько лет

10 января в Воловецком районном суде Закарпатской области должны продолжиться финальные дебаты по делу об изнасиловании подростка. В последние дни 2024 года провести их в полном объеме не удалось из-за очередной попытки обвиняемых и их защитников затянуть разбирательство. При этом вынесению приговора может помешать и прекращение командировки судьи, а это будет означать третий (!) круг "ада" для пострадавшей девушки.

"Телеграф" поинтересовался, почему сложилась такая ситуация с делом, к которому было привлечено внимание всей страны.

Процесс установления справедливости по делу о надругательстве над юной жительницей села Верхние Ворота на Закарпатье уже длится 3,5 года и неизвестно, когда дойдет до логического завершения. Напомним, что события происходили еще в августе 2021 года, когда два брата и их приятель пригласили свою знакомую в гости, поиздевались над ней, сняли это частично на видео, которое распространили в Интернете и среди учеников школы. Хотя дело пытались спустить на тормозах, оно все-таки дошло до суда. В марте 2023 года троица даже услышала обвинительный приговор в "групповом сексуальном насилии" (ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса Украины, при этом в начале действия подростков были квалифицированы по ч. 3 ст. 152 УК, то есть как "изнасилование несовершеннолетней группой лиц"). Судья Воловецкого районного суда Оксана Софилканич определила для них наказание в виде пяти лет лишения свободы, но освободила от его отбывания, назначив испытательный срок на два года. То есть ребята получили лишь условное наказание и фактически могли продолжать вести привычный образ жизни, что вызвало волну возмущения среди рядовых граждан, активистов и представителей власти.

В ответ защитники девушки и прокуратура оспорили приговор, настаивая на необходимости назначить обидчикам реальное наказание и удовлетворить гражданский иск в полном объеме. Адвокаты обвиняемых, конечно, протестовали. Однако Закарпатский апелляционный суд решил, что следует вернуть дело на рассмотрение в суд первой инстанции, что предусматривало исследования всех доказательств, повторные допросы свидетелей, а что хуже всего, пострадавшей девушки. Таким образом, в сентябре 2023 года начался второй "круг" судебного процесса теперь уже под председательством судьи Александра Пелиха. В Воловецком суде на тот момент он работал более года, куда был откомандирован после эвакуации из захваченного россиянами Старобельска.

Защитники обвиняемых, кажется, использовали все возможные варианты для того, чтобы решение не было принято оперативно. К примеру, на первом же заседании заявили отвод судьи через допуск на него представителей Уполномоченного по правам человека. Это поставило разбирательство дела на паузу на несколько месяцев. Далее была задержка из-за пертурбации "в рядах" адвокатов, защищавших парней (из четырех осталось только двое), ходатайство о закрытии уголовного производства, поскольку потерпевшая не посещала заседания (на это дал разрешение суд, что избежать ретравматизации девушки) и другие.

Впоследствии, уже в октябре 2024 года стало известно, что двое братьев, которые находились на скамье подсудимых и как раз достигли совершеннолетия, якобы решили подписать контракт с ВСУ. Причем сделать они это пытались через Обуховский РТЦК и СП, через который мобилизовались фигуранты другого громкого дела – двое полицейских из Кагарлыка. Общественный резонанс и вмешательство Министерства обороны Украины разрушили планы ребят – они получили отказ в мобилизации, рассмотрение дела продолжилось, но снова не без препятствий.

Председатель Воловецкого райсуда Софилканич позаботилась, чтобы прервать командировку коллеги

Ведь 11 декабря на сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины появилось сообщение о внесении в Высший совет правосудия представление с рекомендацией досрочно закончить командировку Александра Пелиха в Воловецкий районный суд Закарпатской области. То есть человека, который больше года изучал дело об изнасиловании и должен был вынести приговор. А посодействовала этому та самая Оксана Софилканич, которая выносила первый мягкий приговор. Она обратилась в комиссию с соответствующим заявлением, аргументировав необходимость принятия такого решения тем, что у судей небольшая нагрузка, и потребности в дополнительных кадрах нет.

К такому шагу коллег скептические отнеслись в Совете судей Украины, подчеркнув, что это может создать негативный прецедент. "Судья фактически оказывается в ситуации правовой неопределенности, поскольку его прежнее место работы находится на оккупированной территории, а новое место работы не определено. Такая практика создает риски остановки рассмотрения дел, значительного увеличения нагрузки на другие суды и нарушения прав граждан на своевременное правосудие", — говорится в заявлении прессслужбы ССУ.

- Это уже второе рассмотрение этого дела в суде первой инстанции, которое длится 1,5 года, — отметила в комментарии "Телеграфу" адвокат юридической компании "Миллер" Наталья Баранова, представляющая интересы потерпевшей. – И действительно, если Высший совет правосудия примет решение о досрочном прекращении командировки председательствующего судьи, суд будет вынужден слушать дело сначала. Это может вызвать повторную ретравматизацию потерпевшей, ведь событие произошло еще в августе 2021 года, уже начался 2025 год, а потерпевшая до сих пор ждет решения. Кроме того, учитывая, что с момента преступления прошло много времени, это также оказывает негативное влияние на свидетельские показания, ведь последние не могут так четко и детально вспомнить событие, как это было на этапе досудебного расследования или во время еще первого судебного разбирательства по делу.

При этом адвокат отметила, что неизвестно, когда именно Высший совет правосудия будет рассматривать этот вопрос. Но не исключает, что заседание может состояться в ближайшее время. В то же время судебный процесс по изнасилованию дошел до судебных дебатов – одного из последних этапов дела.

- За несколько дней до судебного заседания, которое должно было состояться 26 декабря, защита обвиняемых обратилась в суд с заявлением об отводе председательствующего судьи, — отметила Наталья. – Вопрос отвода решал другой судья, который утром 26 декабря, заслушав мнения всех сторон, отказал в удовлетворении заявления об отводе. После этого слушание дела продолжилось. Ни мы, ни оппоненты не возражали против перехода к судебным прениям. Единственное, из-за якобы усталости, вызванной вовлеченностью в следственные действия по другому делу, адвокаты обвиняемых просили начать дебаты, но продолжить их 27 декабря. Собственно суд в тот день услышал выступления в дебатах стороны обвинения (т.е. прокуроров), после чего начали свои речи представители потерпевшей. А дальше разбирательство отложили до следующего дня.

Утром 27 декабря выяснилось, что мама одного из обвиняемых попала в больницу, а поскольку она является законным представителем парня, защитницы просили отложить рассмотрение дела. При этом официальное подтверждение факта госпитализации они не предоставили, сообщили только, что сделают это, как только получат соответствующие документы.

27 декабря суд продолжил дебаты и заслушал позиции других представителей потерпевшей, ее законного представителя, защитников обвиняемых. По сути дела и возможному наказанию высказались и сами ребята. При этом в судебном заседании становилось плохо и маме этих двух обвиняемых, из-за чего судья объявлял технический перерыв. Наконец, она сообщила, что плохо себя чувствует и просила ее выступление перенести на следующий раз. Ввиду отсутствия одной законной представительницы и плохого самочувствия другой суд отложил рассмотрение до 10 января.

На этом заседании будет выступать последний обвиняемый, законные представители, стороны обменяются репликами, а у обвиняемых будет последнее слово. После этого суд должен удалиться в совещательную комнату для принятия финального решения по делу. И мы очень надеемся, что у оппонентов не возникнет новых обстоятельств, которые смогут воспрепятствовать судебному разбирательству, – подчеркнула Наталья Баранова.

Кроме дела об изнасиловании девушки, досрочное прекращение командировки судьи Пелиха может притормозить и рассмотрение еще одного резонансного для Воловецкого района дела. Речь идет об обвинении поселкового головы Михаила Попелича в получении взятки в размере 60 тыс. гривен. Оксана Софилканич его оправдала, а после отмены приговора апелляционной инстанцией делом занялся ее коллега из Луганской области.

Как сообщал "Телеграф", в середине декабря были оперативно задержаны обидчики 15-летней девушки. Свою жертву двое ранее судимых мужчин затащили на заброшенную стройку, где и изнасиловали и ограбили. Злоумышленникам грозит до 12 лет за решеткой.