Дошли до озера Министерка: в Киеве начали загораживать водоем
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Официальным названием является Редькино
После ситуации с киевским озером Синее, которое высохло, вероятно, из-за застройки территории вокруг водоема, киевляне снова увидели угрозу. В этот раз обратили внимание на озеро Министерка на Оболони.
Там начали возводить забор и закрывать доступ для людей. Об этом сообщают местные жители в группе "Оболонь" в Facebook.
Зачем и кто его загораживают — неизвестно. Пока что можем только предположить, что озеро попало в руки застройщиков.
Что известно о водоеме
Озеро Редькино, народное название Министерка, расположено в Оболонском районе Киева по улице Богатырской на выезде из города в сторону Вышгорода. Является одним из самых любимых мест отдыха киевлян.
Министерка является искусственным водоемом, созданным в первой половине 1970-х годов. Средняя глубина 8-9 метров. Берега пологие, поросшие камышом. Есть несколько пляжей, один из обустроенных находится со стороны улицы Петра Калнышевского.
Интересно, что свое народное название озеро Министерка получило благодаря расположению рядом с правительственным санаторием СССР.
Ранее "Телеграф" писал, какие озера могут исчезнуть с карты Киева. В зоне повышенного риска оказались 12 озер.