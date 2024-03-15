Дошли до озера Министерка: в Киеве начали загораживать водоем

Официальным названием является Редькино

После ситуации с киевским озером Синее, которое высохло, вероятно, из-за застройки территории вокруг водоема, киевляне снова увидели угрозу. В этот раз обратили внимание на озеро Министерка на Оболони.

Там начали возводить забор и закрывать доступ для людей. Об этом сообщают местные жители в группе "Оболонь" в Facebook.

Ограждения водоема

Зачем и кто его загораживают — неизвестно. Пока что можем только предположить, что озеро попало в руки застройщиков.

У озера Министерка

Что известно о водоеме

Озеро Редькино, народное название Министерка, расположено в Оболонском районе Киева по улице Богатырской на выезде из города в сторону Вышгорода. Является одним из самых любимых мест отдыха киевлян.

Министерка является искусственным водоемом, созданным в первой половине 1970-х годов. Средняя глубина 8-9 метров. Берега пологие, поросшие камышом. Есть несколько пляжей, один из обустроенных находится со стороны улицы Петра Калнышевского.

Водоем на карте

Интересно, что свое народное название озеро Министерка получило благодаря расположению рядом с правительственным санаторием СССР.

Ранее "Телеграф" писал, какие озера могут исчезнуть с карты Киева. В зоне повышенного риска оказались 12 озер.